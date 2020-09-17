19-20 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ankara, İstanbul, İzmir hafta sonu yasak var mı? Bilim Kurulu kısıtlama açıklaması yaptı!

Dün akşam toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dair açıklama yaptı. Son günlerde koronavirüs tablosunda açıklanan verilerin fazla oluşu vatandaşların hafta sonu yasakları geri mi gelecek düşüncesi oluşturmuştu. 19 ve 20 Eylül cumartesi - pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Özellikle büyük şehirlerde merak edilen hafta sonu kısıtlaması; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın 19-20 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna verdiği cevap...

HAFTA SONU (19-20 EYLÜL) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan kişilerin hafta sonu kısıtlama gelecek mi merakını Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak bildirdi. Koronavirüs haritası ve günlük tablosunda son günlerde artan vaka sayısı ile vatandaşlar hafta sonu kısıtlamaların geri gelebileceğini düşünüyor. Dün akşam yapılan toplantının ardından bu sorulara yanıt geldi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın hafta sonu kısıtlama olacak mı açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin gündeminde değil. Bilim Kurulunun böyle bir kararı yok. Bu virüs yakın temasla geçiyor. Maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu mesafe ve maske. '' dedi.



