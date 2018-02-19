19-28 Şubat haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar, 19 Şubat tarihinde hedefinize yönelik işlerde başarı, geleceğe dönük kararlarda doğru tespitlerde bulunmak mümkün. Siz hazırsanız, hayat da size bir şeyler sunmaya hazır. 21 Şubat tarihi romantik bir gün ve gecenin işaretçisidir. İlişkilerde karşılıklı uyum ve paylaşım yüksek. İş hayatında gerçekçi bir analizde bulunursak, beklentilerimizi doğru tespit edersek başarılı bir gün geçirebiliriz. Burada önemli olan uygulanabilir olmasıdır. Yarım kalan işlerimizi bitirelim. 25 Şubat tarihi zihnimizin yaratıcı tarzda çalışması, ilham gücümüzün yükselmesidir. Bu size yüksek bir hayal gücü ve tasarlama becerisi kazandırır. Birçok meselenin iç yüzünü kolaylıkla sezersiniz. Ancak kararlı olmalısınız. Belirsizlik ve kendinizle çelişmek, bir ufak engelde pes edip geri çekilmek yanlış olur. 27 Şubat tarihi, birçok meseleyi tekrar gözden geçirerek yararlı olanla olmayanı ayırt edebilirsiniz. İş yerinde veya evde bir kenarda duran, kullanmadığınız giysi ve ürünleri değerlendirelim. İhtiyacı olan kişilere verelim. Zihnimizden geçenleri yazıya dökmek, not almak gayet faydalıdır. Geçmiş meselelerin üzerinde durup zaman kaybetmeyelim. Yanlış anlaşılmalar tartışmalara zemin hazırlayabilir. Düşünceleriniz ılımlı olsa da, konuşurken abartabilirsiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.

BOĞA Sevgili Boğalar, 19 Şubat tarihi eğer bir kenarda paranız varsa, uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Kredi ile borçlanmada faizlere ve geri ödeme şartlarını çok iyi inceleyiniz. Aileye ait bir mülkün satışı gerçekleşebilir. Bir başka yere taşınabilirsiniz. Buna benzer planların iyi takibini yapınız. Araştırınız, bakınız, yerinde gidip inceleyiniz. 21 Şubat tarihi özellikle sanatla uğraşanlar, rehberlik ve danışmanlık yapanlar, yaratıcı tarzda becerilere sahip kişiler için son derece olumludur. İnsanlarla iletişiminiz onları yönlendirme gücünüz yüksektir. Bir grup, topluluk veya herhangi bir etkinlikte yazılarınız, sözlerinizle şifa olursunuz. 25 Şubat tarihinde birkaç gün önce verdiğimiz kararları tekrar gözden geçirelim. Ne kadar sağlam ve tutarlı, güvenilir diye bakalım. 27 Şubat tarihi, yenilik anlamında yapmak istediğimiz projeler veya işlerin gerçekçi şekilde ele alınması gerekir. Çünkü şartlar, maddi durum, başkalarından beklediğimiz destekler umduğumuz gibi gelişmeme riski taşıyor. Evet arzuluyoruz fakat ne kadar gerçekçiyiz. Bu tek başımıza başarabileceğimiz bir şey mi? Bunu anlamak gerekiyor.

İKİZLER Sevgili İkizler, 19 Şubat tarihi ilişkide uyum ve geleceğe dönük düşünülmesini sağlıyor. Karşı cinsi etkileme gücünüz yüksek. Böyle bir günde önemli kararlar alınır. Olumlu ve talihli bir gün. 21 Şubat tarihi, sanatsal ve ruhsal anlamda ilham gücüne dayalı tüm mesleklerde başkalarına rehberlik yapabilirsiniz. İşiniz gereği insanlarla iletişiminiz güçlüdür. Genelde işinizden, yaptığınız uğraşılardan beklentileriniz bir hayli yüksektir. Fakat bu beklentinin şartlara göre gözden geçirilmesinde yarar var. 25 Şubat tarihinde dış etkiler üzerinizde baskı kurabilir. Arzularınız bir hayli yoğun. Ancak söylenen sözlere kafanızı fazla takabilirsiniz. Partnerinizle ve iş hayatında birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlamalar oluşabilir. Rekabet bir hayli yükselir. 27 Şubat tarihi, iş hayatımız, ilişkimiz ve parasal konularda istediğimiz bir şeye sahip olmaktan bizi uzak tutar. Düşündüğümüz ve inandığımız bir şey, başkaları tarafından uygun karşılanmaz. Neden olmuyor neden böyle davranıyorlar diye içerleriz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 19 Şubat tarihinde iş görüşmelerinde istediğiniz miktarı net şekilde söyleyebilirsiniz. Sizi dikkate alacaklardır. Bugün, geleceğe dönük bir karar verebilirsiniz. Şartları size uygun olanı kabul edersiniz. Şanslı bir gün. 21 Şubat tarihi başkalarıyla olan tüm iletişiminizde ikna gücünüz oldukça yüksek. Tasarlama, hayal etme, hayal ettiklerinizi yazıya, söze dökmede başarılısınız. 25 Şubat tarihinde ilişkilerde bir hayli iyimser ve oldukça güzel niyetliyiz. Ancak işimiz söz konusu olduğunda dikkatli olmayı da bilelim. Kendimizi yormayalım. Dikkatsiz hareket etmeyelim. 27 Şubat tarihi, partnerimizin bizi inandığımız bir konuda desteklemesini bekleriz. Veya onun bizim istediğimiz şekilde davranmasını bekleriz. Somut bir şeyler görmekten yanayız. Bu gerçekleşmediğinde, yanıldığımızı düşünürüz. İyi niyetli davranışlarımızın karşılığı yok diye içimizden geçiririz. ASLAN Sevgili Aslanlar, 19 Şubat tarihi sizin için aşkta bonus bir gün. Büyüyen gelişen ve canlandıran her şey sizin için kıymetlidir. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili yeni bir kararın verileceği gün. Olumlu bakış açınız ile her türlü fırsatı altına çevirirsiniz.

21 Şubat tarihinde başkalarıyla her türlü parasal alışverişte dikkatli olalım. Sağlam ve güvenilir kaynaklara yönelelim. Söz ile değil, hukuki anlamda belgelenmesini isteyelim. 25 Şubat tarihinde, arzuladığınız ne varsa elde etmek isteriz. Hayır denmesine dayanamayız. İlişkide iki taraf da birbiri üzerinde hakimiyet kurmaya kalkar. Bu durum aslında tutkuların yoğunluğunu gösteriyor. Zevklerimize oldukça düşkünüz. 27 Şubat tarihi, başkalarının iyi niyetimizi kullandıklarını düşünmemize neden olur. Aslında öyle sanmıyorum desek de, davranışlar, kararlar bize sorulmadan alındığı için canımız sıkılır. Bizim arzularımız ile başkalarının bizden beklentileri arasındaki çelişki rahatsız edicidir. BAŞAK Sevgili Başaklar, 19 Şubat tarihinde inanmadığınız hiçbir proje veya mevzuda adım atmazsınız. Ailevi ve ilişki konularında mutluluk ve güvenilirlik sizin için önemli. 21 Şubat tarihinde aşk hayatınız için gayet olumlu. Hem aşkı hem ciddiyeti hem de uzun süreli olanı istiyorsunuz. Karşı cinsi etkileme gücünüz oldukça yüksek. Duygularınızı romantik şekilde yazıya ve söze dökebilirsiniz.

25 Şubat tarihinde ilişkide her iki taraf da kendi isteklerini, arzularını elde etmeye yönelik davranır. Bize uymayan gelişmeler olduğunda tavrımızı açıkça belli ederiz. 27 Şubat tarihi, ilişkide her iki tarafın da birbirine güvenmesi, inanması ve dürüst davranması gerekir. Ancak olaylar, sözler, davranışlar bizi biraz düşündürür. Acaba ne kadar doğru, ne kadar inanmalıyım, bu ilişkinin sonu neye varır diye hayıflanırız. Temeli güçlü olan ilişkiler bu tarihte bir testten geçer. TERAZİ Sevgili Teraziler, 19 Şubat tarihinde bir yolculuk, görüşme sizin için olumlu geçecektir. Verilen karar doğru ve yerinde olacaktır. Geleceğini ilgilendiren bu karar, sosyal ilişkilerinizi ve çevrenizle iletişimi yenileyici ve heyecan katıcıdır. 21 Şubat tarihi ailemizden birine yardım ve desteğimiz, onun şifaya kavuşmasını sağlayabilir. Hassasız ve sağlığın, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu düşüneceğiz. 25 Şubat tarihinde sağlığımıza dikkat edelim. Ufak bir şikayetimiz olsa bile, doktora gösterelim. İşlerimizi dikkatli yapalım. Gözden kaçabilecek detaylar, sonrasında sıkıntı yaratabilir. Kimsenin bizi kandırmasına izin vermeyelim.

27 Şubat tarihi, sağlıklı yaşamak, mutlu ve huzurlu olmak arzumuz yükselir. Bir şeylerin veya birilerinin önümüze engel koymasına, bizi hafife almasına tahammül edemeyiz. Başkalarının duymak istediklerini değil, kendi isteklerimizi ifade etmekten yanayız. AKREP Sevgili Akrepler, 19 Şubat tarihinde yeni bir işe adım atabilirsiniz. Bir iş görüşmesi olumlu sonuçlanır. Hoşunuza giden ve sizi mutlu eden gelişmeler yaşanabilir. 21 Şubat tarihi aşkta harika bir günü müjdeliyor. Sözler oldukça romantik, jestler bir hayli etkileyici. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. 25 Şubat tarihi hayatın güzel olan her şeyine duyduğumuz arzuları yoğunlaştırıyor. Tutkuluyuz. Karşı cins üzerinde etkimiz oldukça fazla. Harcamalar artabilir. Hoşumuza giden bir şey pahalı bile olsa onu elde etmek isteriz. 27 Şubat tarihi, hislerimizi, bağlılığımızı, merhametimizi sevdiklerimize göstermek isteriz. Aynı şekilde karşılık görmeyi umarız. Maddi konularla ilgileniriz. Onları memnun etmeye çalışırız. Olanaklarımız ne ise elimizden geleni yaparız. Tek isteğimiz yanılmamak ve gerçekten yaptığımız iyiliklere değmesidir.

YAY Sevgili Yaylar, 19 Şubat tarihinde yapılacak tüm görüşmeler olumlu geçer. Geleceğe dönük bir karar verilir. Eğitimden iş hayatına kadar her alanda büyüme, verimlilik, şans dolu gelişmeler yaşanır. 21 Şubat tarihi yuvanızın ihtiyaçlarını alırken lütfen etiketlere, kullanım belgesi olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat edelim. Parasal yöndeki hesabımızı iyi bilelim. Kime ne vereceğimize, ne alacağımıza dikkat edelim. 25 Şubat tarihi şimdiye kadar pek de cesur olmadığımız konularda harekete geçmek, özgür olmak arzumuzun işaretçisidir. Bu arzuyu eyleme dökerek uygulamak pek kolay olmayabilir. Alışkanlıklarımız, bize mani olabilir. Çekiniriz. Oysaki denemekte yarar var. 27 Şubat tarihi, plan dışı gelişmeler, fazladan paraya ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayınca canımızı sıkılır. Bilinçsizce harcamaları sorgularız. Evimiz ve kişisel ihtiyaçlarımızla ilgili daha dikkatli hareket etmekte yarar var. OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 19 Şubat tarihinde parasal sıkıntıları giderecek formüller ararsınız. Sıkışıklığa çözüm bulmak amaçlı bu girişimler bu hafta etkili olacak. Öncelikli ihtiyaçlarınızı alın, gereksiz harcama yapmayın.

21 Şubat tarihi çevremizdeki insanlara gayet merhametli ve sıcak davranırız. Kardeşlerimizle ilişkimiz sevgi ve şefkat doludur. Rahatlatıcı sözler, güzel yaklaşımlar hoşunuza gider. Rahatlarsınız. Tabii ki kim söylüyor, hangi niyetle söylüyor, bunlara da dikkat edelim. 25 Şubat tarihi sevdiklerimize olan düşkünlüğümüz, alıştığımız çevrenin rahatlığı nedeniyle içimizdeki asıl özgür olma arzumuzu bastırabiliriz. İsteriz ama nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Bu biraz gerginlik yaratır. 27 Şubat tarihi, bir işi planladığımız şekilde bitirme veya başarılı olma arzumuzu işaret ediyor. Ancak elde olmadan yaşanan gelişmeler gecikmeye neden olur. Bir konuda kendimize göre hareket ederiz. Ancak bunu uygulamakta zorlanırız. Özgür olmadığımızı düşünürüz. Bunlara tahammül etmek zor gelir. KOVA Sevgili Kovalar, 19 Şubat tarihinde hem sosyal ilişkileriniz hem de özel hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanır. Bir arkadaşınızdan güzel bir haber alabilirsiniz. Dikkatinizi çeken biriyle tanışabilirsiniz. Partnerinizle uyumunuz gayet olumludur.

21 Şubat tarihi maddi alacak ve borçlarınızla ilgili dikkat ve tedbiri ihmal etmeyelim. Her görünen kişiyi dost sanmayalım. Hesabımızı bilelim. Güvenmediğimiz insanlara borç vermeyelim. 25 Şubat tarihi, para kazanmak amaçlı yeni fikir ve denemelerin göstergesidir. Bunlar tabii ki olumludur. Ancak böyle bir günde, isteklerimize mani olamayıp, para harcamamız mümkündür. Buna dikkat edelim. 27 Şubat tarihi, finansal konularda çok dikkatli hareket etmeyi gerektiriyor. Çünkü fazladan para harcamaya, sonra da pişmanlık duymaya neden olabilir. Bir de parasal alışverişlerimizde güvenilir yerleri ve kişileri tercih edelim. BALIK Sevgili Balıklar, 19 Şubat tarihi, hedef belirleme ve daha iyi şartlarda yaşama arzunuzu yükseltir. Şu andaki mevcut problemlere çözüm bulma yönünde karar verebilirsiniz. İş hayatı, sosyal ilişkilerin yoğun olduğu, görüşmelerin etkili olduğu bir haftadasınız. Sizi ancak dağınıklık ve gelgitli duygular engeller. Kendinize güvenin. 21 Şubat tarihi yapılacak görüşmelerde geleceğe dönük düşünün. Şu andaki görünen olumlu gelişmeler ne derece kalıcı veya sağlam. Mutlaka gözden geçirelim. Olumlu bir gündesiniz. Ancak tedbirli olmayı da ihmal etmeyelim.