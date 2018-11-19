19-30 kasım haftalık burç yorumları

KOÇ 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında etkili Güneş-Yay burcu geçişi, kişinin önce kendisini ve sonrasında yaşadığı dünyayı keşfetmeye, idrak etmeye çalışması anlamındadır. Türlü badirelerden geçmiş ve artık neyin ne olduğunu az çok bilen bireyin gelişim yolunda bilgi ve deneyim kazanma zamanıdır. Yaşınız kaç olursa olsun, Güneş Yay burcunda ilerlediğinde bizzat yerinde görerek, öğrenerek, bilgilenmeyi seçersiniz. Dünyaya bakış açınızdan tutun da hayatın anlamına kadar her şeyi kavramaya çalışırsınız. Hedefi olan insan daima araştırır, soruşturur ve gerçek bilgiye ulaşmak için çabalar. Öylesine yaşamaz, öylesine adım atmaz. Tedbirli davranmayı, neyin üzerinde yürüdüğünü bilmelidir. Unutmayalım ki, Merkür-Yay burcunda geriliyor. Aceleyle karar vermemek, enine boyuna incelemek gerekiyor. Sevgili Koçlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, ticaret-eğitim-yolculuk gibi iletişime dayalı konularda daha önce düşündüğümüz bir planı değiştirmek doğru olmaz. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geri hareketini sürdürüyor. Aralık sonu, Ocak ayına kadar, bu konularda acele karar vermek veya önceden verilmiş bir kararı değiştirmek, yenisini uygulamaya kalkışmak yanlış olur. Günlük hayatta karşılaştığımız kişileri, durum ve gelişmeleri çok iyi anlamak, tanımak, tarafsız bir şekilde değerlendirmek, iyice öğrenmek şarttır. Gereksiz polemikler, her şeyi bildiğimizi sanmak, bir terslik olduğunda hemen savunmaya geçmek yerine, aslını astarını öğrenmek gerekir. Alış-satış gibi işlemlerde özellikle dikkatli olmak lazım. Verilen veya verdiğimiz sözü tutmak zor olabilir. Eğitim hayatında çok iyi notlar tutmak, günü gününe çalışmak, etüt etmek faydalıdır. Bugünlerde yanıltıcı bilgilerden uzak duralım. Danıştığımız insanlar konusunda deneyimli kişiler olmalıdır. Bizim de gerçekten bildiğimiz konularda konuşmamızda yarar var. Belge, sözleşme, önemli evrakların yerlerine ulaştırılmasında yanlışlık veya gecikmelere karşı tedbirli olalım. Birebir iletişimi önemseyelim. Bugünlerde yapılacak gezi, görüşme ve toplantılar, başvurular, sunum, seminer, tayin, yargıyla ilgili meseleler tekrarlanabilir. Daha önce düşündüğümüz yolculuklar veya rutin seyahatlerin yapılmasında sakınca yoktur. Bilgisayarımızı, ajandamızı iyi kontrol edelim.

BOĞA 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında, Yay burcunda ilerleyen Güneş süresince eş veya iş ortaklığımızda güvenceniz çok önemli. Yaptığınız gönül veya iş birliğinin kazandırıcı olması önemli. Eğer kaybettirici oluyorsa, bunun üstünü örtemeyiz. Birlikte sürüklenmek yerine, el ele sağlam olana yürümek şart. Bir an önce halledeyim bitsin diyerek borcu borçla kapamak yanlıştır. Elinize geçenleri korumayı, adil ölçüde paylaşmayı, risk almamayı bilmelisiniz. Alım satım, vergi, miras, hukuki davalarınızla ilgili konularda mutlaka uzmanlara danışmalısınız. Nereye para yatırıyorsunuz, kiminle el sıkışıyorsunuz, şu anda bir krizde misiniz bunları lütfen ciddiye alınız. Merkür-Yay burcunda geriliyor. Bunu unutmayalım. İş ortaklığı, ilişki, yasal davalar, paylaşımlar, kontratlar, sözleşmeler, partnerinizle ilgili meselelerde mantıklı ve gayet gerçekçi bir şekilde hareket etmeniz lazım. Geçmişi mutlaka gözden geçiriniz. Hem kendinizle hem de ilişkinizle ilgili konularda bir düşününüz. Aceleci kararlar vermeyiniz.

Sevgili Boğalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, kazancımızın verimli ve bütçeye uygun şekilde kullanılması, harcama alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, yarınların garanti altına alınması, verilen borçların istenmesi veya borçlarımızın ödenmesi konularında dikkatli, tedbirli, bilinçli hareket etmenin önemini vurguluyor. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, rutin ödemeler geciktirilmemeli, alacaklı olduğunuz kişiler uyarılmalı, dikkatsiz yapılacak harcamalardan kaçınılmalı, başkalarıyla finansal konularda yapacağımız işlerde veya paylaşımlarda hukuken ve vicdanen hareket edilmesine önem veriniz. Başkalarının önem vermesini sağlayınız. Aralık sonuna kadar Merkürün geri hareketi etkili olacağından, atacağınız imzalara dikkat ediniz. Mali konularda uzman kişilere danışınız. Sahip olduğunuz değerleri koruyunuz ve başkalarının da buna dikkat etmesini sağlayınız. Verilen sözlerin doğruluğunu araştırınız. Riskli alış ve satışlardan uzak durmak gerekir. Fazla yemek içmek kadar yanlış uygulanan diyetler de sakınca oluşturabilir. Buna dikkat ediniz. Ortak bir işe kalkışmadan önce mutlaka iyi düşününüz. Mümkünse yılsonuna kadar, şartlar uygun olana dek beklemek doğru olacaktır. Daha önce verilmiş kararlarınızı tekrar gözden geçiriniz. Eş, iş veya farklı kişilerle maddi konulardaki karar veya fikirlerinizi paylaşınız. Birbirinizden gizli iş yapmayınız. Sürekli bir projeden diğerine geçerek, daha fazla kazanacağım diye düşünmeyiniz. Çünkü bu kadar çok işe atılmak dikkat dağınıklığına yol açabilir.

İKİZLER 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş, partnerinizle aranızdaki farklı bakış açısı, beklenti ve birbiriniz hakkında gözlemde bulunmanız gereken süreçtir. Bilhassa yeni tanışanların buna mutlaka önem vermeleri lazım. İlişki bir ortaklıksa, ortak bir amacınız olmalı. Bu amacınızı gerçekleştirirken birbirinizle güçlü bir dayanışmada bulunmuş olursunuz. Bu da sizi birbirinize yaklaştırıcı bir unsurdur. Vicdanlı olmak lazım ama bunun sınırları da iyi ayarlamakta fayda var. Çok fazla iyimserlik, umursamazlık kadar tehlikelidir. Net anlamaya çalışalım ve dürüst davranalım. Evlilik kararı alanların da şöyle geçmişe dönük yaşanılanları ele alarak, bundan sonraki uzun hayat yolculuğunda problem çıkartabilecek meseleler var mı diye bakmaları iyi olur. Merkür, 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Geçmişe dönük her şey gündeme geliyor. İlişkinizi, hukukla ilgili konuları, ortaklıkları gerçekçi bir şekilde ele almanız, aceleyle karar vermemeniz gerekiyor.

Sevgili İkizler, 23 Kasım saat 08:39 burcunuzda oluşacak Dolunayda, henüz belirlenmemiş, aydınlığa kavuşmamış konularda start verilmemelidir. Bu bizzat sizi ilgilendiren veya ilişkinizle yakından alakalı bir durum olabilir. Bunlara yeniden bakmakta yarar. Bir başlangıçta bulunmak istiyorsanız, net olarak önünüzü görmelisiniz. Merkürün geri hareket dönemindeyiz. Neredeyse Ocak ayına kadar, kendimizin-şartların ve sürecin farkında olmalıyız. Kişisel anlamda bize doğru gelen, eşimize-iş ortağımıza veya başkalarına yanlış gelebilir. Sadece ben haklıyım demek yanlıştır. Tam tersi durumda, başkalarından etkilenerek atılacak adım sonradan pişmanlık yaratabilir. Sağlığınızı, kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Stres bünyenize zarar verebilir. Sakin, bilinçli şekilde meselelere yaklaşalım. Bu Dolunayda, isteklerinizin peşinden cesaretle gitmeniz zor olabilir. Sanki bir şeyler size engel çıkarıyor gibidir. Bunların ardında yatan nedenlere bir bakalım. Aşırı gergin, çok katı yaklaşmak, başkalarını umursamamak, sizi yanlış anlamalarına neden olur. Elinizden geldiğince bunu tekrar konuşuruz, bir yanlış anlama olmasın demek hem zariflik hem de akıllıktır. Tartışmaların da önüne geçer. Sizin bir amacınız, bir bakış açınız var. Tabii ki kendinizden taviz vermeyeceksiniz. Fakat çok önemli bir konu varsa, siz de kimseye baskıda bulunmamalı, önyargılı düşünmemelisiniz. Adli davalarınız, yasal sözleşmeleriniz, rekabete dayalı işleriniz, diğerlerinin önemli olduğu meselelerinizi mutlaka sağduyulu şekilde gözden geçiriniz.

YENGEÇ 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda seyrini sürdürecek Güneş kişisel ve ailevi sağlığınızla ilgili konulara kendinizi adamanızı, yardımcı olmanızı, gayet vicdanlı bir şekilde insanlara destek olmanızı gerektiriyor. Hayatın kendi akışı içindeki sorunları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda kuvvetli şekilde karşılamak için tabii ki sağlığımız çok önemli. İşimizle alakalı konularda da bu dönemde, hem içinde bulunduğumuz duruma bakacağız hem de eğer bir yenilik düşünüyorsak tüm olasılıkları ileriye dönük bir şekilde gözden geçirerek karar vereceğiz. Öyle aman iş olsun da, demek yok. Verimli çalışmak, kafa huzuru her şeyden önemli. Bu seyir gündelik hayatta kendinizi hedefinize ne kadar adadığınızla yakından ilgili. Eğer huzurlu bir hayat sürüyorsanız, size gere her şey yolunda ise, bir sözümüz yok. Fakat bir de huzursuz olan, bir takım nedenlerle kendini pek iyi hissetmeyen Yengeçler var. İşte onların bu dönemde iş ve sağlık anlamında kendilerine dikkat etmelerinde yarar var. Birde unutmayalım, 17 Kasım tarihinden bu yana Merkür geriliyor. Şu sıralarda karşınıza yeni biri çıksa bile, onu mercek altına alarak, karar vermemekte yarar var. Eğer eski bir sevgiliye dönülecekse yine düşünülmeli. Çocuklarınızla ilgili konularda gözden geçirmelerde bulunmalı. İhtiyaçları nedir, neler sorun yaratabilir, problemlerin altı çizilmeli ve yapacaklarınızı kafanızın içinde oluşturmalısınız.

Sevgili Yengeçler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bazen gereksiz ayrıntılar, endişe yaratabilir. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, fikirlerimizi açıklamak yerine bazen bastırabilir kimi zaman da tam tersine abartabiliriz. Bir şeyin iç yüzünü öğrenmek, önyargısız yaklaşmak varken her şeyi biliyormuşçasına konuşabiliriz. Fakat ne kadar doğrudur, ne kadar araştırılmıştır ve konuya ne kadar hakimizdir bunu bilmekte yarar var. Çünkü bu kendinizle çelişmeseniz de, günlük hayatta, çalışma ortamında sorun çıkartabilir. Bu Dolunayda birileri sizi yanıltmaya, söylediklerinin doğruluğuna yemin etmeye hazırdırlar. Söz verirler, inanırsınız. Lütfen tanımadığınız insanlara dikkat ediniz. Yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Daha önce başlanmışsa, tekrar kontrol ediniz. Sırlarınızı kimseye vermeyiniz. Bilgisayar gibi teknolojiyle birebir alakalı araç ve gereçlerinizi koruyunuz, şifrelerinizi iyi saklayınız. Sağlıklı yaşamla ilgili diyet, spor v.b aktivitelerinizi ihmal etmeyiniz. Ne fazla fedakarlıkta bulununuz ne de aşırı endişeli davranmayınız. Olmamış şeyleri, sanki olacakmış gibi değerlendirip, kendinizi hasta etmeyiniz. Meseleleri bilinçli ele alınız. Olasılıkları hesaba katınız. Fakat tümüyle pes edip, sonra da mazeretler bulmayınız. Bedeninizi koruyunuz. Kısır bir döngü içinde kendini kendinizi engellemeyiniz. Ruh, beden, zihin üçlüsünü dengede tutmanın yolu, iç barışıklığından geçer. Zihninizi dinlendirici, meditasyon, müzik, kitap okumak son derece yararlıdır. Bir şeyler olmadığında bunu şanssızlık değil, bilakis hayırlısı olsun diyerek yaklaşmak yararlıdır. Aynı durum, geri hareket sonrası bir bakmışsınız gerçekleşmiş. Onun için kendinizi üzmeyiniz.

ASLAN 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresince, yenilik hevesimiz yükselir. Yalnızsak hayatımızda biri olsun eğer sorunlar varsa bir an önce çözülsün isteriz. Etrafınızdaki her güzellik veya yeni bir gelişme sizi heyecanlandırır. Sorarak öğrenme, tercihlerde bulunma, sebep-sonuç ilişkisi kurarak durumları değerlendirmek gerekiyor. Yol gösterici bir kişi olarak saygınlık kazanır, bir mesele üzerinde sezgilerinizle tahminde bulunmaya çalışırsınız. Eğer güzel bir ilişkiniz varsa, birlikte olmaktan, keşfetmekten zevk alırsınız. İlişkiniz yoksa karşınıza çıkan kişiyi tanımak istersiniz. Amacınız ne ise onu gerçekleştirmek için çabalarsınız. Şimdi gelelim tekrar bir hatırlatmaya. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Her şeye yeniden bakmak, aceleyle karar vermemek gerekiyor. Sevgili Aslanlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, öncelikli işlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemizi işaret ediyor. Merkür gerilediği için hızlı ilerlemek ve bir sonuç almak kolay olmayabilir. Yeni bir hedef belirlemek, bu hedefe uygun kişilerle ekip veya grup çalışmaları yapmak, belli kişilerle bir araya gelmek, beklentilerimize uygun ilerlemek birkaç ayı alabilir. Bu süreyi göz önüne almakta yarar var. Daha önce başlanmış işler bazı nedenlerle aksayabilir. İletişim ve koordinasyon sağlamak sabır gerektiriyor. Size yardımcı olacağını söyleyen kişiler, birlikte hareket ettiğiniz insanlar düşündüğünüz gibi davranmayabilir. Bu Dolunayda görülen aksamalar bir yanıyla faydalıdır. Çünkü daha sonra olacak yanlışlıkların, engellerin önüne geçer. Kimi bu Dolunayda belki çocuğu, eşi veya tanıdığıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aklımız oraya takılıdır. Bu yüzden yavaşlayabiliriz. Bunları dünyanın sonu gibi görmeyelim. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, bir amaç için bir araya gelmek, sözgelimi sanatsal, sportif, iletişimle alakalı mesleklerde yoğun bir çalışma dönemi olabilir. Bunlar bir hazırlığın işaretçisidir. Yavaş yavaş yoluna girecektir. Bu Dolunayda dikkat edilecek nokta problem varsa, bunun üzerini örtmemek, birilerini memnun edeceğim diye kendinizi üzmemektir. Önemli olan neyin sebep olduğunu tespit ederek üzerinde düşünmektir. Geri hareketle örtüşen Yeniay, geçmişi bizim önümüze getirir ve sözgelimi ayrıldığınız kişi geri döner veya sizi arar. Tekrar bir araya gelirsiniz. Benim tavsiyem, karar ve yön değiştirmenize neden olabilecek buna benzer durumlarda hemen bir adım atmamanızdır. Geçmiş tecrübeleri unutmayalım.

BAŞAK 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerlemesi sürecek Güneş, başta yuvanız içindeki meselelerin çözüme odaklı bir şekilde ele alınmasını gerektiğini gösterir. Bazılarınız taşınmayı düşünebilir. Çocuklar, eş, sevgili, parasal meseleler derken kişi iç dünyasında geçmişi bir hayli yargılar. Çünkü geçmişte yaşanılanlar nedeniyle kendini şu anda engellenmiş hissetmektedir. Olasılıkları hesaplar, her türlü ayrıntıyı gözden geçirir ve durumuna bir çare bulmaya çalışır. Tabii ki kolay kolay düzelmeyen meseleler önünü görmekte zorlanmasına neden olur. Eğer ev içinde huzur yoksa, kendini yalnız hissediyorsa bir de kimseden destek görmüyorsa bir hayli yargılayıcı davranabilir. Olaylara önyargısız yanaşamaz. Sürekli ya birilerine bir şeyler anlatır ya kendi kendine muhasebede bulunur. Bu dönemde bir takım projeler, geleceğiniz açısından önem taşıyabilir. Ancak üzerinde çok iyi düşünülmeden yürürlüğe konmamalıdır. Bir hatırlatmada bulunayım. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Bir değişim düşünüyorsanız, sözgelimi bir başka şehir veya yeni bir çevreye taşınmak istiyorsanız, bu tarihe kadar araştırınız, soruşturunuz. Meseleleri derinlikli ve mantıklı bir şekilde ele alınız.

Sevgili Başaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, Merkür gerilemesiyle örtüştüğü için, ileri-geri hareketleriyle neredeyse Ocak ayına kadar, kariyer hayatımızla ilgili konularda karar almak ve uygulamak zamana bağlı. Eğer bir şeyler oturmuyorsa, hızlı ilerlemiyorsa veya önünüze bir engel çıkıyorsa buna neden olan faktörleri en iyi bu zamanda gözlemleriz. Geri hareket sonrası başarılı sonuç almamız mümkün olur. Bardağın dolu tarafındayım. Yoksa boş tarafının hiç birimize yararı yok. Meslek seçimi, iş başvuruları, bir yeniliğin yürürlüğe konması, işverenle ilişkimiz, mesleki seçimlerimiz bu Dolunayda iç gözlem yoluyla düşünmemizi sağlıyor. Ailemiz de burada önemli bir olgu. Onların düşüncesini almak, karşılıklı fikir paylaşımda bulunmak yararlı olabilir. Belki de başka bir yere taşınılacak. Buna göre işlerimizi halletmemiz gerekecek. Bunları da gözden geçirelim. Şu sıralarda bazı kişilerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Bu durumu abartılı şekilde ele alabilir, kendimizi haklı görebiliriz. Oysaki bir analiz sürecini işaret eden Dolunayda, önce kendimize sorular soralım. Neden endişeliyiz, neden ufacık şeyler sorun oluyor. Sözgelimi iş hayatımız evimize, evimiz işimize yansımamalı. Her ikisi de dengeli şekilde sürdürülmeli. Huzur kaçırıcı ilişkilerden, gereksiz polemiklerden kaçınmalısınız. Özellikle iş ve ilişkinizde yaşanacak tartışmalar daha sonra çözüme kavuşabilir. Pişmanlık duyulacak kararlar verilmemelidir. Dış dünyadan gelen etkiler, yaşananlar, sorunlar evin içinde huzursuzluğa neden olabilir. Fazla yoğunluk veya iş problemlerinizi biraz kendi içinize yönelerek gözden geçiriniz. Bu anlamda evimiz limanımız gibidir. Çözüm bulmamız mümkün olur. Ailenin birbirine kol kanat germesi, gerek dışarıda gerekse içerde yaşanan problemleri geride bırakmanızı sağlayabilir

TERAZİ 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş eğitimden iş hayatına kadar yenilikte bulunma isteğimizi işaret ediyor. İmkansızı başarmak niyetindeyiz. Yeni bir adım atmak istiyoruz. Bu pozitif düşünme zamanıdır. Kişi kendince doğruları ve yanlışları ele alarak önüne bakmak ister. Bazı Teraziler bu dönemde yeni bir yere taşınmak-eğitim anlamında karar vermek-yeni bir iş için kolları sıvamak-yakın akrabalarıyla temasa geçmek gibi kararlar alabilirler. Ancak bu kararların ne zaman alınması gerektiğine gelince tabii ki bir hatırlatmada bulunayım. Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Fazla açılmadan, borç harç altına girmeden iyice düşününüz. Bütçenizin sınırlarını, gelir gider anlamında çizmekte yarar var. Problemlerinizi derinlikli olarak ele almalı, bu tarihe kadar mali konular üzerinde ciddi kararlar vermekten kaçınmalısınız. Konuşun, araştırın, soruşturun. Sevgili Teraziler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşünülen yolculuk, eğitim veya işle ilgili bir proje veya bir ülkeye-şehre yerleşmek, yayıncılık, seminer, kurs, tayinle ilgili konular üzerinde gözden geçirmelerde bulunacağız. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geriliyor. Aslında bu olumsuz bir durum değil. Zihin içe yönelik çalıştığından, kişi kararına tekrar baktığında veya şu anda karşısına çıkan engeli aşabilmek için eksiklerini gözlemleme fırsatı buluyor. Gerçekten istediğimiz bu mudur? Veya bize sunulan teklif, karşımıza çıkan fırsat ne derece yararlıdır? Bunları ele alabiliriz. Zaten bu içe yöneliş, asıl düşüncemize ulaşmada destekleyicidir. Uzun zamandır yeni bir şeyler ortaya koymak, bir şeyler yazmak, yayınlamak istiyorsak şimdi bu kararı bir daha gözden geçiririz.

Yakın çevremizde bulunan kişilerle fikirlerimizi paylaşabilir, karşıt görüşte olsalar bile, dinleyerek farklı bir pencereden görmüş oluruz. Uzun zaman önce başvurduğumuz ve sonrasında gerçekleşmemiş veya bizim üzerinde durmadığımız bir mesele tekrar aklımıza gelebilir. Bir daha şansımızı deneriz. Yarım bıraktığımız yazılarımızı bitirebilir, daha önce okuduğumuz bir kitabı tekrar gözden geçirebiliriz. Dolaplarımızı düzenlerken, gözden kaçmış önemli bir belge, not veya bilgiye ulaşabiliriz. Aralık hatta Ocak 2019 olana dek zamanımız var. Olumsuz tarafından değil, zamanı daha verimli değerlendirmek adına bu noktalar işinize yarayacaktır.

AKREP 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresince öncelikle parasal sıkıntılara çare bulmak ve sorunlara çözüm bulmaktan yanayız. Ancak fazla iyimser düşünmeye çalışırız. Her şey kötü gitmez, mutlaka bir çare bulurum sözcüğü dilimizde dolanır. Yeniliklerin, uzun vadeli olacak şekilde düşündüğü bu zamanlarda bazen cebimizde yüzlerce lira varken, bir bakarız üç kuruş kalmış. Çünkü gerginlik veya şartlar gereği kolayca para harcayabiliriz. Projeler üretiriz kafamızın içinde. Rahatlamak isteği öylesine etkilidir ki, ister istemez nereden ne kazanırım diye düşünürüz. İşbirliğine yakınızdır. Ancak çoğu zaman olasılıkları gözden geçirmekte fayda vardır. Unutmayalım ki Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Her şeyin iyice gözden geçirilmesinde yarar var. Sevgili Akrepler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimizin başkalarından farklı oluşu ve bunun yarattığı anlaşmazlıların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Merkür gerilediği için, konuşmak yerine tartışmak, iyice anlamak yerine aceleci kararlar vermek yanlış olur. Bu parasal konularda da aynı şekilde dikkat edilmesi gereken noktadır. Sözgelimi kredi kartımızın limit aşımına uğraması, borçlarımızı ödemekte zorlanma, kredi başvurumuzun sonucunun gecikmesi ve reddedilmesi bizi zor durumda bırakabilir. Bu sadece bize ait değil, bir başkası nedenli de yaşanabilir. Alacağımız tahsil edemediğimiz için, biz zorlanırız. Bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. Evdeki hesap dışarıya uymaz. Merkürün gerileme dönemine denk gelen bu Dolunay ileri-geri hareketleriyle Ocak ayına kadar etkili olacak. Bunu göz önüne alarak hareket edelim. Kiminle ne iş yapıyorsak iyi araştıralım. Miras, vergi, borçlar, başkalarıyla ilişkimizde aklımızı başımıza toplayalım. Alacaklı olduğumuz kişiler varsa gününde ödemeleri için uyaralım. Bir ilişkide her şey paraya endeksli düşünülmemeli. Açıklık, dürüstlük, paylaşım olgusunda adalet, vicdan gözetelim. Başkasının da buna önem vermesini sağlayalım. Param, pulum var derler, bir bakmışsınız hiçbir şeyi yok. İlişkilerde söylenenden ziyade, gerçekleri merkez alalım. Kazanç-kayıp bileşkesini her işimizde önemseyelim. Artı ve eksi yanlarıyla duruma bakalım. Muhasebemizi düzgün yapalım. Biz paraya, ilişkiye, iletişime, paylaşmaya ne kadar önem veriyoruz. Tercihlerimizi hangi kriterlere göre yapıyoruz. Söz önemlidir ama günümüz dünyasında maalesef çoğu zaman tutulmuyor. Söz ile değil belge ile tescil edelim. Alış-satış ve yatırım konularında şu an yeni bir adım atmak yerine, birkaç ay boyunca piyasayı izleyelim. Konusunda deneyimli kişilerden akıl alalım.

YAY 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Güneş burcunuzda ilerleyecek. Enerjinizin yükselişe geçtiği bu dönemde cesur kararlar almaya açığız. Yaylar sorunları çözmeye istekliler ve derinlemesine düşünmeyi ihmal etmezler. Ancak genelde sık sık fikir değiştirdikleri de olur. Sizler için Güneşin burcunuzda ilerlediği zaman dilimlerinde keşif, yenilikler, bilgilenmek, gezmek, dünyayı tanımak olguları bir hayli kıymetlidir. Yeni bir yaşa girecek olan Yaylar, geçmiş deneyimlerinin üstünüzdeki etkilerinin bilincinde bilgece hareket edebilirler. Kendilerini savunurlar, ancak olaylara tarafsız bakmakta zorlanırlar. Fiziksel açıdan değişimde bulunma arzusu bu zamanda bir hayli yoğundur. Sabırsızlık bazen haddinden fazla artabilir. Oysaki Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Sizlerin de değişim ve yenilik anlamındaki kararlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Sevgili Yaylar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Merkür burcunuzda geriliyor. Bu durumda evlilik, boşanma, ortaklık gibi hayati kararların yeniden gözden geçirilmesinde yarar var. Henüz yeni tanışılmış olabilir. Zaman olgusu çok kıymetli. Bir yuva kurmak, bir hayatı paylaşmak için erken olabilir. Henüz yeni ayrılanlar, sizler için her şey bitmiş değil. Merkürün ileri-geri hareketleri gelişmelerin farklı bir seyir alacağını işaret ediyor. Özellikle geçmiş tekrar önümüze geliyor ve bizi düşünmeye sevk ediyor. Aceleye gerek yok. Hele hele yanlış anlaşılmalara, keskin kararlara açık bir dönemdeyiz. Bir şeyleri es geçebiliriz veya fazla abartabiliriz. Sonrasında durumlar netleştiğinde keşke demeyelim. Bu Dolunayda her şey görülmek üzere yüzeye çıkar. Bize kendini hissettirir. Önemli olan bizim gerçekçi bakmamızdır. Sanmıştım ki, demek yerine, gerçekten olan biten nedir diye bakmak faydalı olacaktır. Bu Dolunayda siz, ilişkiniz hakkında veya eşiniz sizinle ilgili içsel bir gözlemde bulunursunuz. Aslında birbirinizin ne düşündüğünü merak edersiniz. Eğer sorunlarınız uzun zamandır varsa, kaybetmek endişesi, bundan sonra ne yapacağım kaygısı bir hayli etkilidir. Alışkanlıklar, zaman faktörü, hayata bakış farklılığı, şartların zorluğu gibi etkenler zaten insanı durdurucudur. Fakat bir gerçek var ki, geçmiş tecrübeler sizler için aynadır. O aynaya bakmak cesaret ve farkındalık ister. Açıklık, dürüstlük ilişkide önemlidir. Bu Dolunayda karşınıza birden bire çıkan kişiye soru işareti koymak lazım. Kimdir, neyin nesidir? Birkaç ay buna özen gösteriniz. Ondan sonra karar verirsiniz.

OĞLAK 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresi, yoğun bir çalışma döneminin işaretçisidir. Satürn de burcunuzda ilerlediğinden, işlerin takibi, bitirilmesi, beden ve ruh sağlığınıza önem verilmesi gerekir. Bazen kendinizi ve bazen de dünyayı yargılarsınız. Akışa ayak uydurmakta zorlanılan bu süreçte kişi hangi durumda olursa olsun, çok fazla sosyal değildir. Kendi dünyasında aktiftir, çalışır, çabalar. Ama bu dışarıdan pek görülmez. Bir de unutmayalım ki, Merkür-Yay burcunda 17 Kasımdan bu yana geriliyor. Genelde bir yavaşlama, engel veya zorlukla karşılaşabiliriz. Çalışacağız, çabalayacağız. Birilerinin bizi anlaması pek kolay olmayacak. Belki biz ifade etmek istemeyeceğiz. Bazı teklifler karşımıza çıkabilecek ancak bunların netleşmesi için beklememiz gerekecek. Sevgili Oğlaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, yoğunluğun göstergesi olduğu gibi aynı zamanda yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçtiğimizin işaretçisidir. Hani başkalarına faydamız olacak değil, bize hiç anlamlı gelmeyen angarya işlerle uğraşabiliriz. Zihnimiz bir yandan şimdiye odaklıdır çoğu zaman da geçmişe. Bunun nedeni, Merkür geri hareketiyle örtüşen bir Dolunay sürecinden geçiyor oluşumuzdur. Tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalar var. Sözgelimi zihin-beden arasındaki dengenin, günlük hayatın koşturmasında dengeli tutulması. Bu kolay mı? Tabii ki Dolunay zamanlarında bu zor olabilir. Ancak imkansız değil. Ne dediğimize de yaptığımıza veya yapılanlara olumsuz ve duygusal yanıtlar vermek, sonrasında keşke demekle sonuçlanıyor. Önemli olan bizi rahatsız eden durumları kendimizi aşmak ve hayata bakışımızı olgunlaştırmak deneyimi olarak görmektir. Hayat düz bir çizgi değil. Zikzaklar olur bazen. Gizli düşmanlıklar, bazen kendi içimizdeki endişe ve korkular, aşırı çalışma, ihmal ettiğimiz sağlık şikayetleri bu zamanda bizi yorar. Merkürün geri-ileri hareketleri Ocak ayına kadar bizim, iç dünyamızda böyle gelgitlere, karar değiştirmelere, bazen kendimizi ihmal etmeye, gereksiz polemiklere yol açsa da, emin olunuz ki, iç gözlemde bulunmak, iç sesimizi duymak, olanları negatif görmek yerine, bize ne kattığına bakmak sonrasında olumlu karşılık bulur. Yapabileceğinizden fazlasını yüklenmeyin. Kendinizi zaman ayırmayı bilin. Lafa söze kafanızı takmayın. Dolduruşa gelmeyin. Bilgisayarınızı gözden geçirin. Şifreleyin. Yarım kalan işlerinizi bitirin. Yenilikleri de mercek altına alın, bir daha gözden geçirin. Böylece hem geri hareketi hem Dolunayın etkisini doğru manada değerlendirmiş olursunuz.

KOVA 22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş hedefimize varma, yenilikte bulunma hevesimizi yükseltiyor. Mevcut durumundan memnun değilsek, bunları değiştirmek isteyeceğiz. Kişi enerjiktir, canlıdır, hevesli ve girişkendir. Arkadaşlık ilişkileri bir hayli etkili olmaya başlar. Yeni yeni dostlar edinir. Kovalar bu dönemde ilginç fikirlerini, yetenekli oldukları bir alanda gösterme hevesindedirler. Buna göre bağlantılarda bulunurlar. Yeni bir değişim Kovaları bir hayli heyecanlandırır. İş veya özel görüşmeler, mali konuların konuşulması ve bilgilenme anlamındaki aktivitelerde bulunmak bu dönemin olumlu tesirleri arasında yer alır. Ancak unutmayalım, 17 Kasımdan bu yana Merkür-Yay burcunda ilerliyor. Yeni bir iş veya mevcut işimizi değiştirmek istesek de, aksamalar görülebilir. Eski sorunlar yine karşımıza çıkabilir. Her şeyi yeniden gözden geçirmemizde yarar var. Sevgili Kovalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, bildiklerimizi yeterli bulmamıza, bilmediklerimizi öğrenmekten kaçmamıza neden olabilir. Şu andaki mevcut durum olumsuz ise, sanki değişmeyecekmiş gibi düşünerek kendimizi üzmenin anlamı yok. Aşk hayatımızdan gelecekle ilgili hedeflerimize kadar, her şeyin yeniden ele alınması, taraf tutmadan, amaca yönelik ve çözüme yatkın şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu Dolunayın yöneticisi Merkürün Yay burcundaki geri-ileri hareketleri Ocak ayına kadar etkili olacak. Bu da gösteriyor ki, hangi konu bizim için önemliyse, onun üzerine eğilmek, araştırmak, bilgilenmek doğru olacak. Dağınıklık, karar değişikliği, aceleyle start vermek, oldu bittiye getirmek vakti değildir. Aşık olabilirsiniz veya bitmiştir tekrar başlatabilirsiniz. Yaptığınız şey yanlış mı doğru mu, uzun vadeli olur mu sorularının cevabı için zaman faktörü önem taşıyor. Dediğim gibi epeyce süre var. Böyle sanıyordum, öyle sanmıştım cümlelerini daha sonra kullanmamak için, şimdi durumları iyi kavramak, yanlış anlaşılmalara meydan vermemek lazım. İkizler-Yay Dolunay zamanlarında bilgi çarpıtılır. Her şeyi bildiğini sananlar veya biz gerçeğin böyle olmadığına şahit oluruz. Şimdi yapılması gereken amacımız nedir, bu amaca nasıl ulaşılır iyice bakmaktır. Görüşmeler, tanışmalar, toplantılar, plan ve projeler zamanla ivme kazanabilir, tekrarlanabilir. Tamam demek henüz erkendir. Giden sevgili geri dönebilir, kendini aşka kaptıran kişinin gözü hiçbir şey görmeyebilir, söylenen sözler gerçeği çarpıtabilir. Biz akıllı olmalıyız. Başkalarıyla ister özel ister farklı bir konuda egomuza yenilmemeliyiz. Önce dinlemeli, anlamaya çalışmalı, kimsenin bizi üzmesine de izin vermemeliyiz.