19-30 kasım haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, ticaret-eğitim-yolculuk gibi iletişime dayalı konularda daha önce düşündüğümüz bir planı değiştirmek doğru olmaz. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geri hareketini sürdürüyor. Aralık sonu, Ocak ayına kadar, bu konularda acele karar vermek veya önceden verilmiş bir kararı değiştirmek, yenisini uygulamaya kalkışmak yanlış olur. Günlük hayatta karşılaştığımız kişileri, durum ve gelişmeleri çok iyi anlamak, tanımak, tarafsız bir şekilde değerlendirmek, iyice öğrenmek şarttır. Gereksiz polemikler, her şeyi bildiğimizi sanmak, bir terslik olduğunda hemen savunmaya geçmek yerine, aslını astarını öğrenmek gerekir. Alış-satış gibi işlemlerde özellikle dikkatli olmak lazım. Verilen veya verdiğimiz sözü tutmak zor olabilir. Eğitim hayatında çok iyi notlar tutmak, günü gününe çalışmak, etüt etmek faydalıdır. Bugünlerde yanıltıcı bilgilerden uzak duralım. Danıştığımız insanlar konusunda deneyimli kişiler olmalıdır. Bizim de gerçekten bildiğimiz konularda konuşmamızda yarar var. Belge, sözleşme, önemli evrakların yerlerine ulaştırılmasında yanlışlık veya gecikmelere karşı tedbirli olalım. Birebir iletişimi önemseyelim. Bugünlerde yapılacak gezi, görüşme ve toplantılar, başvurular, sunum, seminer, tayin, yargıyla ilgili meseleler tekrarlanabilir. Daha önce düşündüğümüz yolculuklar veya rutin seyahatlerin yapılmasında sakınca yoktur. Bilgisayarımızı, ajandamızı iyi kontrol edelim.

22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında etkili Güneş-Yay burcu geçişi, kişinin önce kendisini ve sonrasında yaşadığı dünyayı keşfetmeye, idrak etmeye çalışması anlamındadır. Türlü badirelerden geçmiş ve artık neyin ne olduğunu az çok bilen bireyin gelişim yolunda bilgi ve deneyim kazanma zamanıdır. Yaşınız kaç olursa olsun, Güneş Yay burcunda ilerlediğinde bizzat yerinde görerek, öğrenerek, bilgilenmeyi seçersiniz. Dünyaya bakış açınızdan tutun da hayatın anlamına kadar her şeyi kavramaya çalışırsınız. Hedefi olan insan daima araştırır, soruşturur ve gerçek bilgiye ulaşmak için çabalar. Öylesine yaşamaz, öylesine adım atmaz. Tedbirli davranmayı, neyin üzerinde yürüdüğünü bilmelidir. Unutmayalım ki, Merkür-Yay burcunda geriliyor. Aceleyle karar vermemek, enine boyuna incelemek gerekiyor.

22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında, Yay burcunda ilerleyen Güneş süresince eş veya iş ortaklığımızda güvenceniz çok önemli. Yaptığınız gönül veya iş birliğinin kazandırıcı olması önemli. Eğer kaybettirici oluyorsa, bunun üstünü örtemeyiz. Birlikte sürüklenmek yerine, el ele sağlam olana yürümek şart. Bir an önce halledeyim bitsin diyerek borcu borçla kapamak yanlıştır. Elinize geçenleri korumayı, adil ölçüde paylaşmayı, risk almamayı bilmelisiniz. Alım satım, vergi, miras, hukuki davalarınızla ilgili konularda mutlaka uzmanlara danışmalısınız. Nereye para yatırıyorsunuz, kiminle el sıkışıyorsunuz, şu anda bir krizde misiniz bunları lütfen ciddiye alınız. Merkür-Yay burcunda geriliyor. Bunu unutmayalım. İş ortaklığı, ilişki, yasal davalar, paylaşımlar, kontratlar, sözleşmeler, partnerinizle ilgili meselelerde mantıklı ve gayet gerçekçi bir şekilde hareket etmeniz lazım. Geçmişi mutlaka gözden geçiriniz. Hem kendinizle hem de ilişkinizle ilgili konularda bir düşününüz. Aceleci kararlar vermeyiniz.

22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş, partnerinizle aranızdaki farklı bakış açısı, beklenti ve birbiriniz hakkında gözlemde bulunmanız gereken süreçtir. Bilhassa yeni tanışanların buna mutlaka önem vermeleri lazım. İlişki bir ortaklıksa, ortak bir amacınız olmalı. Bu amacınızı gerçekleştirirken birbirinizle güçlü bir dayanışmada bulunmuş olursunuz. Bu da sizi birbirinize yaklaştırıcı bir unsurdur. Vicdanlı olmak lazım ama bunun sınırları da iyi ayarlamakta fayda var. Çok fazla iyimserlik, umursamazlık kadar tehlikelidir. Net anlamaya çalışalım ve dürüst davranalım. Evlilik kararı alanların da şöyle geçmişe dönük yaşanılanları ele alarak, bundan sonraki uzun hayat yolculuğunda problem çıkartabilecek meseleler var mı diye bakmaları iyi olur. Merkür, 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Geçmişe dönük her şey gündeme geliyor. İlişkinizi, hukukla ilgili konuları, ortaklıkları gerçekçi bir şekilde ele almanız, aceleyle karar vermemeniz gerekiyor.

22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda seyrini sürdürecek Güneş kişisel ve ailevi sağlığınızla ilgili konulara kendinizi adamanızı, yardımcı olmanızı, gayet vicdanlı bir şekilde insanlara destek olmanızı gerektiriyor. Hayatın kendi akışı içindeki sorunları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda kuvvetli şekilde karşılamak için tabii ki sağlığımız çok önemli. İşimizle alakalı konularda da bu dönemde, hem içinde bulunduğumuz duruma bakacağız hem de eğer bir yenilik düşünüyorsak tüm olasılıkları ileriye dönük bir şekilde gözden geçirerek karar vereceğiz. Öyle aman iş olsun da, demek yok. Verimli çalışmak, kafa huzuru her şeyden önemli. Bu seyir gündelik hayatta kendinizi hedefinize ne kadar adadığınızla yakından ilgili. Eğer huzurlu bir hayat sürüyorsanız, size gere her şey yolunda ise, bir sözümüz yok. Fakat bir de huzursuz olan, bir takım nedenlerle kendini pek iyi hissetmeyen Yengeçler var. İşte onların bu dönemde iş ve sağlık anlamında kendilerine dikkat etmelerinde yarar var. Birde unutmayalım, 17 Kasım tarihinden bu yana Merkür geriliyor. Şu sıralarda karşınıza yeni biri çıksa bile, onu mercek altına alarak, karar vermemekte yarar var. Eğer eski bir sevgiliye dönülecekse yine düşünülmeli. Çocuklarınızla ilgili konularda gözden geçirmelerde bulunmalı. İhtiyaçları nedir, neler sorun yaratabilir, problemlerin altı çizilmeli ve yapacaklarınızı kafanızın içinde oluşturmalısınız.

Sevgili Yengeçler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bazen gereksiz ayrıntılar, endişe yaratabilir. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, fikirlerimizi açıklamak yerine bazen bastırabilir kimi zaman da tam tersine abartabiliriz. Bir şeyin iç yüzünü öğrenmek, önyargısız yaklaşmak varken her şeyi biliyormuşçasına konuşabiliriz. Fakat ne kadar doğrudur, ne kadar araştırılmıştır ve konuya ne kadar hakimizdir bunu bilmekte yarar var. Çünkü bu kendinizle çelişmeseniz de, günlük hayatta, çalışma ortamında sorun çıkartabilir. Bu Dolunayda birileri sizi yanıltmaya, söylediklerinin doğruluğuna yemin etmeye hazırdırlar. Söz verirler, inanırsınız. Lütfen tanımadığınız insanlara dikkat ediniz. Yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Daha önce başlanmışsa, tekrar kontrol ediniz. Sırlarınızı kimseye vermeyiniz. Bilgisayar gibi teknolojiyle birebir alakalı araç ve gereçlerinizi koruyunuz, şifrelerinizi iyi saklayınız. Sağlıklı yaşamla ilgili diyet, spor v.b aktivitelerinizi ihmal etmeyiniz. Ne fazla fedakarlıkta bulununuz ne de aşırı endişeli davranmayınız. Olmamış şeyleri, sanki olacakmış gibi değerlendirip, kendinizi hasta etmeyiniz. Meseleleri bilinçli ele alınız. Olasılıkları hesaba katınız. Fakat tümüyle pes edip, sonra da mazeretler bulmayınız. Bedeninizi koruyunuz. Kısır bir döngü içinde kendini kendinizi engellemeyiniz. Ruh, beden, zihin üçlüsünü dengede tutmanın yolu, iç barışıklığından geçer. Zihninizi dinlendirici, meditasyon, müzik, kitap okumak son derece yararlıdır. Bir şeyler olmadığında bunu şanssızlık değil, bilakis hayırlısı olsun diyerek yaklaşmak yararlıdır. Aynı durum, geri hareket sonrası bir bakmışsınız gerçekleşmiş. Onun için kendinizi üzmeyiniz.

ASLAN

22 Kasım saat:12:01-22 Aralık saat:01:23 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Güneş süresince, yenilik hevesimiz yükselir. Yalnızsak hayatımızda biri olsun eğer sorunlar varsa bir an önce çözülsün isteriz. Etrafınızdaki her güzellik veya yeni bir gelişme sizi heyecanlandırır. Sorarak öğrenme, tercihlerde bulunma, sebep-sonuç ilişkisi kurarak durumları değerlendirmek gerekiyor. Yol gösterici bir kişi olarak saygınlık kazanır, bir mesele üzerinde sezgilerinizle tahminde bulunmaya çalışırsınız. Eğer güzel bir ilişkiniz varsa, birlikte olmaktan, keşfetmekten zevk alırsınız. İlişkiniz yoksa karşınıza çıkan kişiyi tanımak istersiniz. Amacınız ne ise onu gerçekleştirmek için çabalarsınız. Şimdi gelelim tekrar bir hatırlatmaya. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım tarihinden bu yana geriliyor. Her şeye yeniden bakmak, aceleyle karar vermemek gerekiyor.

Sevgili Aslanlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, öncelikli işlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemizi işaret ediyor. Merkür gerilediği için hızlı ilerlemek ve bir sonuç almak kolay olmayabilir. Yeni bir hedef belirlemek, bu hedefe uygun kişilerle ekip veya grup çalışmaları yapmak, belli kişilerle bir araya gelmek, beklentilerimize uygun ilerlemek birkaç ayı alabilir. Bu süreyi göz önüne almakta yarar var. Daha önce başlanmış işler bazı nedenlerle aksayabilir. İletişim ve koordinasyon sağlamak sabır gerektiriyor. Size yardımcı olacağını söyleyen kişiler, birlikte hareket ettiğiniz insanlar düşündüğünüz gibi davranmayabilir. Bu Dolunayda görülen aksamalar bir yanıyla faydalıdır. Çünkü daha sonra olacak yanlışlıkların, engellerin önüne geçer. Kimi bu Dolunayda belki çocuğu, eşi veya tanıdığıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aklımız oraya takılıdır. Bu yüzden yavaşlayabiliriz. Bunları dünyanın sonu gibi görmeyelim. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, bir amaç için bir araya gelmek, sözgelimi sanatsal, sportif, iletişimle alakalı mesleklerde yoğun bir çalışma dönemi olabilir. Bunlar bir hazırlığın işaretçisidir. Yavaş yavaş yoluna girecektir. Bu Dolunayda dikkat edilecek nokta problem varsa, bunun üzerini örtmemek, birilerini memnun edeceğim diye kendinizi üzmemektir. Önemli olan neyin sebep olduğunu tespit ederek üzerinde düşünmektir. Geri hareketle örtüşen Yeniay, geçmişi bizim önümüze getirir ve sözgelimi ayrıldığınız kişi geri döner veya sizi arar. Tekrar bir araya gelirsiniz. Benim tavsiyem, karar ve yön değiştirmenize neden olabilecek buna benzer durumlarda hemen bir adım atmamanızdır. Geçmiş tecrübeleri unutmayalım.