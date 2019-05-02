AFYONKARAHİSAR (AA) - Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında yazar, şair, müzisyenler, fotoğraf ve caz sanatçıları Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile TED Afyon Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi. Festivale konuk olan iletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle yaptıkları buluşmada, sanatın ve kendi alanında yaptıkları işin faydalarını anlattıklarını söyleyerek, "Onlara sanata götürmenin, böyle güzel ortamlarla buluşturmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Erdoğan, festivalle inovasyon ilişkisine de değinerek, şunları kaydetti: "İnovasyon dediğimiz şey etkileşimle bir araya geliyor. Yani çok farklı alanların, çok farklı insanların bir araya gelmesi ve o etkileşim içerisinde bulunması önemli. Dolayısıyla sanat da inovasyon içerisinde insanın yaratıcılığını, yenilikçi anlayışını geliştirmek açısından çok önemli bir rol oynuyor. Öğrencileri kendi alanları ile sanatla birleştirmek ve bu ikisi arasında bağ kurmalarını sağlayabilmek bizim için önemliydi." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Zilsiz okulda eşofmanlı eğitim Tekfenli öğrenciler Hyundai Assan fabrikasında

- "İnsanların sanatla bir araya gelmesi, sanatı deneyimlemesi çok önemli" Fotoğraf sanatçısı Orhan Cem Çetin de Afyonkarahisar'da böyle bir festivalin düzenlenmesinin öneminden bahsederek, "Özellikle bu tür etkinliklerin daha az yer aldığı merkezden uzak noktalarda, insanların sanatla bir araya gelmesi, sanatı deneyimlemesi çok önemli." değerlendirmesini yaptı. Çetin, müzik dünyasından birisi olmamasına rağmen müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptığını ve müzik dünyasını yakından takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Festivalde müzisyen olarak bir katılımımız olmasa da okullarla öğrencilerle çeşitli söyleşilere katılıyoruz. Benim için çok aydınlatıcı oluyor. Öğrencilerin dünyasını tanıyorum, onlarda sanatla birebir karşılaşma yaşıyorlar. Çok güzel sohbetler geçiyor aramızda. Fırsat buldukça da bu tarz etkinlikleri tekrar etmekten yanayım." - "Festival sadece caz müziğiyle sınırlı kalmıyor" Yazar, şair ve eleştirmen Metin Celal de "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali"nin diğer festivallerden ayrı bir konumda olduğuna vurgu yaparak, "Anadolu'da yapılan nadir müzik festivallerinden birisi, caz konulu. 19 yıldır da başarıyla devam ediyor. Festivalin kendine has bir özelliği var, caz müziğiyle sınırlı kalmayarak, edebiyat, fotoğraf ve sanat dünyasından diğer kişileri de Afyon'daki öğrencilerle buluşturuyor. Bugün de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Heyecanlı ve ilginç oldu." şeklinde konuştu.