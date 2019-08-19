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19 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 889'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 10, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 35, 38, 42, 45, 49, 50, 61, 62, 70, 72, 74, 77 ve 78 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi 172 bin 444 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

19 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45'şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 299 bin 248 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 757 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 944 lira 18 kuruş aktarıldı. (AA)

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19 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları On Numara sonuçları

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