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19 Ağustos Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi - Milli Piyango bilet sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

19 Ağustos Milli Piyango sonuçları belli oldu. Ağustos ayının ikinci çekilişinde, 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında belli oldu. 2.500.000 TL olan büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Biletlerden bir tanesi yine sayısal sistem ile bayilerdeki makinalardan çıktı. Milli Piyango bilet sorgulama aracı haberimizde. İşte 19 Ağustos Milli Piyango çekilişi sonuçları ve kazanan tüm biletlerin listesi...

19 Ağustos Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi - Milli Piyango bilet sorgulama

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi yapıldı ve kazanan biletlerin listesi açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan bu ayın 2. çekilişinde 2.5 milyon TL ikramiye çeyrek bilete çıktı. 336228 numaralı çeyrek biletlerden bir tanesi, yeni başlatılan uygulama ile sayısal terminallerden olduğu öğrenildi. Aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama aracı ile biletinizi sorgulayabilir ve ne kadar ikramiye kazandığınızı anında öğrenebilirsiniz. İşte 19 Ağustos Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Ağustos'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Ağustos Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

mpi-bilet-sorgulama

19 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

19-08-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (TEKİRDAĞ)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
336228
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
145397
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
127138
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
173756 351358
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
147941 276886 330015
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
16820 32479 41611 49155 60959 62718
64067 74161 83739 88282
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0981 1291 1355 2267 2437 4218
4537 7527 9178 9274
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
174 232 261 269 275 295
352 354 941 976
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 16 41 42 72 82
86 92
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
036228 136228 236228 306228 316228 326228
330228 331228 332228 333228 334228 335228
336028 336128 336208 336218 336220 336221
336222 336223 336224 336225 336226 336227
336229 336238 336248 336258 336268 336278
336288 336298 336328 336428 336528 336628
336728 336828 336928 337228 338228 339228
346228 356228 366228 376228 386228 396228
436228

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ARTIK OYUN TERMİNALLERİNDE!

29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

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