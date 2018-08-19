19 Ağustos Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi - Milli Piyango bilet sorgulama

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi yapıldı ve kazanan biletlerin listesi açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan bu ayın 2. çekilişinde 2.5 milyon TL ikramiye çeyrek bilete çıktı. 336228 numaralı çeyrek biletlerden bir tanesi, yeni başlatılan uygulama ile sayısal terminallerden olduğu öğrenildi. Aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama aracı ile biletinizi sorgulayabilir ve ne kadar ikramiye kazandığınızı anında öğrenebilirsiniz. İşte 19 Ağustos Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi... MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 19 Ağustos Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Ağustos'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Ağustos Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

19 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 19-08-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (TEKİRDAĞ)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

336228

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

145397

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

127138

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

173756 351358

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

147941 276886 330015

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

16820 32479 41611 49155 60959 62718

64067 74161 83739 88282

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0981 1291 1355 2267 2437 4218

4537 7527 9178 9274

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

174 232 261 269 275 295

352 354 941 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

06 16 41 42 72 82

86 92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

036228 136228 236228 306228 316228 326228

330228 331228 332228 333228 334228 335228

336028 336128 336208 336218 336220 336221

336222 336223 336224 336225 336226 336227

336229 336238 336248 336258 336268 336278

336288 336298 336328 336428 336528 336628

336728 336828 336928 337228 338228 339228

346228 356228 366228 376228 386228 396228

436228

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ARTIK OYUN TERMİNALLERİNDE! 29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti; -1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir. Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.