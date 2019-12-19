19 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Temsilciler Meclisi'nin dün görevi kötüye kullanmak ve Kongre'nin işleyişini engellemekle suçladığı Başkan Trump'ın görevden alınması talebinde bulunmaya karar vermesiyle ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. Washington Post, bugünkü baş yazısında, Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla alınan azil talebi kararının haklı ve doğru olduğunu kaydediyor. Gazete, Trump'ın 2020 seçim kampanyasında siyasi çıkar sağlamak amacıyla Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı ve Ukrayna Devlet Başkanı'yla Beyaz Saray'da yapılması planlanan ikili görüşmeyi birer koz olarak kullanmasını, cezasız kalmaması gereken suçlar olarak kabul ediyor. Gazete ayrıca Trump'ın Kongre'nin talep ettiği belgeleri ibraz etmeyi ve görgü tanıklarının ifade vermesini reddederek Kongre'nin anayasal görevini yerine getirmesini engellemesine de göz yumulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Başkanların yabancı hükümetlerden siyasi çıkar sağlamak amacıyla oturdukları makamın gücünü kötüye kullanamayacaklarını kaydeden gazete, bunun, Amerikan demokrasisinin en temel ilkelerinden biri olduğu görüşünde. Öte yandan Trump'ın azledilmesine ilişkin dünkü oylamanın birçok Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi için son derece zor ve siyasi açıdan riskli olduğu da baş yazının ayrıntıları arasında yer alıyor. Bu nedenle daha 2018'deki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler'in elindeki sandalyeleri kazanan Demokratlar'ın siyasi kariyerlerini tehlikeye atarak Anayasa'dan yana tavır alması, gazeteye göre takdiri hak eden bir davranış. Buna karşılık Cumhuriyetçi üyelerin Trump'a yönelik suçlamaları reddetmesiyse, partinin temelinin Trump tarafından nasıl yozlaştırıldığının açık bir göstergesi.

New York Times ise Temsilciler Meclisi'nin Amerika'nın 231 yıllık tarihinde sadece üçüncü kez kullandığı anayasal yetkiyle Başkan Trump'ın görevden azledilmesi talebinde bulmasında, Cumhuriyetçi Parti'nin de katkısının büyük olduğunu kaydediyor. Gazetenin baş yazısına göre Amerikan siyaseti, son 40 yıldır ciddi bir kutuplaşmanın egemenliğinde. Ancak Trump'la birlikte anayasal güvencelerin çöpe atılmasında, gerçeklerin inkar edilmesinde, yolsuzlukların kucaklanmasında ve Amerikan siyasetine yabancı müdahalenin bulaştırılmasında Cumhuriyetçi liderlerin korkaklık ve fırsatçılığının etkisi büyük oldu. Cumhuriyetçiler kendi partilerinin standartlarını ve geleneksel tavrını reddederek Trump'ın izinden gitmeye karar verdi. Gazete, Clinton'ın döneminde de Demokraklar'ın çoğunlukla başkanlarının yanında saf tuttuğunu, ancak bazılarının azil sürecinde Clinton aleyhine oy kullandığını hatırlatıyor. Ancak baş yazı, Cumhuriyetçiler'in dün Pearl Harbor saldırısından Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar her türlü benzetmeyi kullanarak Trump'ın bunlardan daha kötü muameleye tabi tutulduğunu iddia ettiğini yazıyor. Gazeteye göre Temsilciler Meclisi'nde dün alınan karar, Amerika'yı Trump'ın işlediği suçlardan korumaya yetmeyecek. Bunun nedeni, Cumhuriyetçi Partili liderlerin kendi iktidarlarını ülkenin temelinde yatan ilkelerin üzerinde tutması. Gazete, Amerikan demokrasisini korumanın tek yolunun demokrasiye değer verenleri iş başına getirmek olduğunu kaydediyor.