19. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni

"Haber Fotoğrafı" dalında "Kedi Tombi Sınıfa Döndü" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü kazanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Evren Atalay görevde olduğu için ödülünü kameraman Fatih Doğan aldı.

Törende "İzmir Kent TV Haberi" dalında "Fedakar Öğretmen Engelli Öğrenciye Yol Arkadaşı Oldu" başlıklı haberiyle ödül kazanan Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Halil Şahin ile kameraman Fatih Doğan ödüllerini CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den aldı.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 19'uncusunu düzenlediği "Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk, yaptığı konuşmada, törene onur ve gururla katıldığını belirtti, kardeşinin adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Barış Selçuk'u sevgiyle andıklarını ifade ederek, bu ödülleri çok önemsediklerini söyledi.

Seçimde zorlandıklarını belirten Dikmen, bileği, kalemi, yüreği cesur gazetecilerin olduğunu görmemenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Dikmen, "Seçilen haberlerin hem Hande'nin hem Barış'ın anısına çok yakıştığını düşünüyorum. Kazanan arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

- "Gazete okumak teşvik edilmeli"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel gazetelerin maddi sıkıntıya girmesinin kendilerini üzdüğünü, sivil toplum örgütleri ve kurumların, çalışanlarına ve üyelerine gazete almayı ve okumayı teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Zorlukların üstesinden gelmek ve krizden çıkmak zorunda olduklarını ifade eden Kocaoğlu, bu günlerin de geçeceğini ancak önemli olanın az tahribatla geçmesi olduğunu kaydetti.