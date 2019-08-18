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19 Baro Adli Yıl Açılış Törenine Katılmıyor

18.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye’de 19 Baro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacaklarını açıkladı

Türkiye’de 19 Baro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmayacaklarını açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir baroları da törene katılmayacaklarını açıklayanlar arasında.

Bu üç kent Türkiye’de kayıtlı avukatların yüzde 77’sini temsil ediyor.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu yürütme konumundaki Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlerin ayrılığına zarar verdiğini belirtti.

Reuters haber ajansının barolardan gelen açıklamalar ve sosyal medya mesajlarını inceleyerek hazırladığı habere göre 19 baro törene katılmama kararı aldı.

Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmasının kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu yorumları yapılıyor.

Baroların bağlı olduğu Türkiye Barolar Birliği ise 2 Eylül’de yapılacak törende hazır bulunacağını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun törende bir konuşma yapması da bekleniyor.

Adli Yıl Açılış Törenleri 2016 ve 2018 yıllarında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmıştı.

Tören için davetiyeleri gönderen Yargıtay’dan yapılan açıklamada davet edilen baro başkanlarının çoğunun törene gelecekleri belirtildi.

Açıklamada Yargıtay’ın siyasi baskı altında olduğu iddialarının adil olmadığı da kaydedildi.

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