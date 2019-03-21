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19 bin 19 fidanla 'Kurtuluş Ormanı' oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikilerek '100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturuldu.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikilerek '100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle, Atakum ilçesinde oluşturulan ‘100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ için 1919 kişi 19 bin 19 fidan dikildi. Taşlarla Türkiye haritası oluşturulan alanda, Türkiye’nin 81 ilinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan 81 kız ve 81 erkek öğrenci de yanlarında getirdikleri toprakları fidanlarla buluşturdu, her il adına dikilen fidanlara can suyu döküldü. Samsun Valisi Osman Kaymak da, kent adına ayrılan yere fidan dikimi yaptı.

Doğa yürüyüşü, izcilik etkinlikleri, motosiklet gösterileri, offroad yarışı ve halk oyun gösterisinin de yapıldığı programda konuşan Vali Kaymak, "100’üncü yıl için düzenlenen etkinliklerin merkezi Samsun. Biz 6-7 aydır hazırlıklarımızı yapıyoruz. '19 Mayıs 1919' diyoruz.100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’dan Samsun’a gelirken İstanbul işgal altındaydı. Atatürk Samsun’a geldiğinde ve Samsunlularla görüşüp ‘Samsun’u ve Samsunluları gördüğümde bütün tasavvurlarımı ve düşüncelerimi gerçekleştireceğimi dair kuvvetli bir inanca sahip oldum’ diyor. O anlamda 'Samsun İlkadım şehri' diyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. İşte Atatürk’ümüz Samsundan ve Samsunlulardan aldığı ruhla ve inançla savaşı başlattı. Onun için Kurtuluş Savaşı’nda Samsun, çok önemli bir nokta" dedi.

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