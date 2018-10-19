19 Ekim Günün Süper Fırsat Ürünleri

Şık tasarımlı kolumuza taktığımız aksesuarlardan biri olan akıllı bileklikler, teknolojik gelişmeler sonucunda günümüz giyilebilir teknolojilerinden biri haline geldi. Akıllı bileklik adıyla sunulan bu giyilebilir teknoloji ürünleri, hayatı daha kolay bir hale getirmek için tasarlanmış ürünler olarak karşımıza çıkıyor. İçerdiği özellikleri ile kişisel bir asistanınız gibi çalışan akıllı bileklik modelleri, hareketli ve hareketsiz kaldığınız süreleri hesaplayarak size uyarı veriyor. Bunun yanı sıra sağlık aktivitelerinizi de kayıt altına alıyor. Aynı zamanda telefonunuza anlık anımsatıcılar eklemeniz hiçbir şeyi unutmamanıza yardımcı oluyor.
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Dizüstü bilgisayar almak istiyorsunuz; ama çok da para harcamak istemiyorsunuz ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi uzun yıllar götürecek bir laptop arıyorsanız, alabileceğiniz en uygun bilgisayarı sizing için seçtik. O halde gelin, düşük fiyat ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken Hometech'in Alfa 700C model laptop'una yakından bakalım. Hometech ALFA 700C, metal ve 2.3 cm'lik ince tasarımı ile şık bir görünüm sunuyor. 1185 gr ağırlığı ile öne çıkan cihaz 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ön kamera, dahili stereo hoparlör ve mikrofona sahip olan cihazın az önce bahsettiğimiz üzere oldukça hafif ve çantanızda taşıdığınızı pek hissetmiyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın çevre bağlantılarına baktığımızda, bir adet Mini HDMI, 3.5mm jack, USB 3.0, USB 2.0 ve SD/TF CARD desteği olduğunu görüyoruz.
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Legato Sport R53E Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlantı kuran Legato, toplamda 8 cihaza kadar bağlanabilme özelliğine sahip. 13 mm sürücülerle donatılan kulaklıkta, ön tanımlı olarak gelen 3 farklı ekolayzır modu yer alıyor. Tek bir dokunuş ile bu modlar arasında geçiş kolay bir şekilde yapılabiliyor. Kablosuz kulaklıkta yer alan batarya, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım sunarken, tam şarj ile 10 saate varan müzik dinleme ve konuşma süresi sunuyor. Tasarım noktasında da oldukça şık görünen kulaklık, boyundan askılı bir tasarıma sahip. Kulaklıkların makaralı yapısı ise kablo karmaşasını da sonlandırıyor. Makaralı sistemi kullanmak için kabloyu bir kere çekip bırakmanız yeterli olacak. Bu sayede kablo karmaşasından ve kablonun zarar görme ihtimalinden kurtulmuş olacaksınız.
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SteelSeries’in USB ve 3.5mm destekli RGB oyuncu kulaklığı Arctis 5’i inceliyoruz. Oyuncu kulaklıkları son dönemde tasarım konusunda farklı dünyalara doğru yol almaya başladı. İş, lüks otomobil üreticileri tarafından tasarlanan kulaklıklara kadar gidince bazı oyuncular istediği kalitede lakin sade tasarıma sahip ürün bulmakta zorlanır hale gelmişti. SteelSeries de Arctis serisi ile bu eğilimi görüp, tasarımda sadeliğe giderek özüne dönmeyi amaçlamış. Firma bunu yaparken kaliteden ödün vermediğini belirtiyor. Arctis 5, tasarımda sadeliği amaç edinmiş bir kulaklık. Siyah sürümü tamamen siyah. Renkli çizgiler yok, abartılı kesimler veya ızgara dış yapıdan eser yok. Kullanılan plastik de benzer şekilde sade. Yine de SteelSeries kendini ifade emek isteyen kullanıcıları da düşünmüş ve değiştirilebilir kafa bandı eklemiş. Burada Velcro bantlı bir bez var ve bunu kolaylıkla değiştirip tarzınızı dilediğiniz şekilde yansıtabiliyorsunuz. Ses, her zaman göreceli bir deneyim olmuştur.Dış sesleri engelleme konusunda mükemmel bir performans gösteriyor.
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Nikon d5000 serisi olan 5100 5200 den sonra D5300 ile karşımızda. Nikon sonunda bilinen kalıpları yıkıp 5300 modeline Wi-Fi koyarak bizleri şaşırttı. Bu zaten Nikon'un eksik bir yönüydü. Hali hazırda rakibi Canon bir çok modelinde Wi-Fi’ye yer vermekteydi. Artık Nikon d5300 ile çektiğimiz fotoğrafı anında dünyayla paylaşmamız mümkün olacak. Ayrıca D5300 modeline dahili GPS konulması D5300’e ayrı bir güzellik kattı desek yerinde olur. Fotoğraflarınızın nerede çekildiğine dair koordinat bilgileri çektiğiniz fotoğrafa aktarılarak, bilgisayara yüklediğinizde fotoğraflarınızı çektiğiniz yerleri haritadan görmeniz mümkün oluyor.
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