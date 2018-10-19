19 Ekim Günün Süper Fırsat Ürünleri

Hayatı kolaylaştırıcı giyilebilir teknoloji

Şık tasarımlı kolumuza taktığımız aksesuarlardan biri olan akıllı bileklikler, teknolojik gelişmeler sonucunda günümüz giyilebilir teknolojilerinden biri haline geldi. Akıllı bileklik adıyla sunulan bu giyilebilir teknoloji ürünleri, hayatı daha kolay bir hale getirmek için tasarlanmış ürünler olarak karşımıza çıkıyor. İçerdiği özellikleri ile kişisel bir asistanınız gibi çalışan akıllı bileklik modelleri, hareketli ve hareketsiz kaldığınız süreleri hesaplayarak size uyarı veriyor. Bunun yanı sıra sağlık aktivitelerinizi de kayıt altına alıyor. Aynı zamanda telefonunuza anlık anımsatıcılar eklemeniz hiçbir şeyi unutmamanıza yardımcı oluyor.



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Alabileceğiniz en hesaplı bilgisayarı seçtik

Dizüstü bilgisayar almak istiyorsunuz; ama çok da para harcamak istemiyorsunuz ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi uzun yıllar götürecek bir laptop arıyorsanız, alabileceğiniz en uygun bilgisayarı sizing için seçtik. O halde gelin, düşük fiyat ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken Hometech'in Alfa 700C model laptop'una yakından bakalım. Hometech ALFA 700C, metal ve 2.3 cm'lik ince tasarımı ile şık bir görünüm sunuyor. 1185 gr ağırlığı ile öne çıkan cihaz 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ön kamera, dahili stereo hoparlör ve mikrofona sahip olan cihazın az önce bahsettiğimiz üzere oldukça hafif ve çantanızda taşıdığınızı pek hissetmiyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın çevre bağlantılarına baktığımızda, bir adet Mini HDMI, 3.5mm jack, USB 3.0, USB 2.0 ve SD/TF CARD desteği olduğunu görüyoruz.



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