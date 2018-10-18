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19 Ekim Muhtarlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: -"Yerel demokrasinin temel taşı muhtarlardır ve sorunları öncelikle çözülmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel demokrasinin temel taşı muhtarlardır ve sorunları öncelikle çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Muhtarların hem devleti hem de milleti temsil ettiğini belirten Torun, devlette birinci basamakta muhtarların bulunduğunu hatırlattı.

Muhtarlık teşkilatının, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğuna dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Yerel demokrasinin temel taşı muhtarlardır ve sorunları öncelikle çözülmelidir. CHP olarak Türk demokrasi tarihinin ve yerel demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın daha iyi özlük haklarına kavuşmaları için canla başla çalışıyoruz. Muhtarlık müessesinin daha güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız."

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19 Ekim Muhtarlar Günü

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