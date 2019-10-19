HABER

19 Ekim Muhtarlar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Şişli'deki bir otelde yemekte muhtarlarla bir araya gelen Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara özel bir önem verdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın
33 bin muhtarımızı Külliyede misafir etmesi, ülkemizde muhtarlarımıza verilen
değerin en önemli göstergesidir.

Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde
Muhtarlar Daire Başkanlığının kurulması, valiliklerde bir vali yardımcısının muhtarlarımızdan sorumlu olarak görevlendirilmesi, devletimizin her kademesinde sizlere verilen bu değerin yansımasıdır.

Devletimiz muhtarlarının yanında olduğu gibi, muhtarlarımız da her tarihte devletimizin,
milletimizin yanında,
vatan müdafaasında
en ön saflarda yer almıştır."

İstanbul'un sorunların çözümünde ve halkla temasta en önemli birimin muhtarlar olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler, devletimizin milletimize
en yakın olduğu yerde, mahalledesiniz.

Halkımızın bir derdi mi var?
İlk koştukları makam sizsiniz.

Sizler, devletimizin eli ayağı olduğu kadar aynı zamanda aklı ve kalbisiniz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından,
susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından,
yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız."

İstanbul'daki kadın muhtar sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinen Vali Yerlikaya, "İstanbulumuza hizmet eden
821 beyefendi muhtarımız var.
Muhtarlık gibi zor ve meşakkatli bir göreve talip olan
ve seçilen 140 hanımefendi muhtarlarımız var. Türkiye'de kadın muhtar sayısının
en yüksek olduğu il İstanbul.

İstanbul'da kadın muhtarlarımızın oranı yüzde 15. Bu oran Türkiye ortalamasının 7 katı.
Bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Vali Yerlikaya konuşmasını, Barış Pınarı Harekatı'nda hain saldırı sonucu şehit olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çaykara mahalle muhtarı ile görevi başında şehit olan muhtarlara rahmet dileyerek tamamladı.

Vali Yerlikaya'nın İstanbul'da en fazla dönem görev yapan ve en yaşlı muhtarlara plaket vermesiyle sona eren programa, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da katıldı.

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Vali Yerlikaya İstanbul'daki  muhtarlarla bir araya geldiVali Yerlikaya İstanbul'daki  muhtarlarla bir araya geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlarla buluştuİstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Ekim Muhtarlar Günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.