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19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 958 oldu. Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç" ifadelerini kullandı. İşte 19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

19 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN MÜCADELEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAMIZ GÜÇ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim."


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