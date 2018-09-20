HABER

19 Eylül 2018 Sayısal Loto çekilişi sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 07:27 | Son Güncelleme

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 150'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 10, 32, 33, 37, 43 ve 48 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira haftaya devretti.

19 Eylül 2018 Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Sayısal Loto çekilişi sonuçları dün akşam belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1150. çekilişi düzenlendi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. 19 Eylül Sayısal Loto çekilişinde gelecek çekilişe 841 bin lira ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları...

19 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 150'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 32, 33, 37, 43 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150'nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

sayisal-loto-sonuclari

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...
Aşure günü mesajları 2018: En güncel, yeni, kısa Aşure günü mesajları (Resimli Aşure günü mesajları)Aşure günü mesajları 2018: En güncel, yeni, kısa Aşure günü mesajları (Resimli Aşure günü mesajları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları Sayısal Loto Sonucu milli piyango 19 eylül sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

ABD 'Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Fetullah Gülen için 'din adamı' ifadesi kullanıldı

ABD 'Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Fetullah Gülen için 'din adamı' ifadesi kullanıldı

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT gizli yapılan özel hattı deşifre etti!

MİT gizli yapılan özel hattı deşifre etti!

19 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları: 5+1 bilen 2 talihli 3 milyon lirayı paylaştı!

19 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları: 5+1 bilen 2 talihli 3 milyon lirayı paylaştı!

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek

Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Aşure günü mesajları 2018: En güncel, yeni, kısa Aşure günü mesajları (Resimli Aşure günü mesajları)

Aşure günü mesajları 2018: En güncel, yeni, kısa Aşure günü mesajları (Resimli Aşure günü mesajları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.