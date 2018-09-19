19 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'ya cinsel saldırı suçlaması yönelten psikoloji profesörü Christine Blasey Ford'un Senato Yargı Komisyonu'nda ifade vermeden önce suçlamalarının FBI tarafından soruşturulmasını talep ettiğini bildiriyor. Habere göre Ford'un avukatlarının komisyona gönderdikleri mektupta, FBI'ın yürüteceği tam kapsamlı bir soruşturmanın, suçlamalarla ilgili gerçeklerin ve kilit görgü tanıklarının partizanlıktan uzak şekilde değerlendirilmesini ve komisyon üyelerinin konuya ilişkin tüm bilgilere sahip olmasını sağlayacağı yazılı. Senato Yargı Komisyonu, Yargıç Kavanaugh ve Profesör Ford'u Pazartesi günü ifade vermeye çağırmıştı. Ancak gazete, Ford'un FBI soruşturması talebinin, Cumhuriyetçi Parti'nin oturumu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda birtakım soru işaretleri oluşmasına neden olduğu yorumunda bulunuyor. Ford'un avukatlarının kaleme aldığı mektup ise FBI soruşturması yapılmaması durumunda Ford'un Senato'daki oturuma katılıp katılmayacağı konusuna açıklık getirmiyor. Mektupta ayrıca adını kamuoyuna açıklamasından bu yana Ford'un ölüm tehditleri aldığı, ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda bırakıldığı yazıyor. Mektuptaki bir başka ayrıntı ise Ford'un Kavanaugh ile aynı masada ifade vermesiyle ilgili. Ancak Senato Yargı Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, oturumun böyle bir formatta yapılmasının başından beri söz konusu olmadığını kaydetti.
New York Times ise Kuzey Carolina eyaletinde büyük sel felaketine yol açan Florence Kasırgası sonrasında iklim değişikliği meselesinin bir kez daha gündeme geldiğini yazıyor. Gazete, 2016 yılındaki Matthew Kasırgası'nın yol açtığı selin yaralarını yeni yeni saran ve başta evleri olmak üzere hayatlarını yeniden inşa eden Kuzey Carolinalılar'ın iki yıl aradan sonra aynı akibete uğradıklarını bildiriyor. Habere göre üst üste yaşanan maddi kayıplar, bu bölgelerdeki yerleşim birimlerinin geleceğinin sorgulanmasına neden oluyor. Uzmanlar, iklim değişlikliği nedeniyle Florence gibi şiddetli kasırgaların ve ardından gelen sel baskınlarının giderek daha sık yaşandığıni kaydediyor. Gazete, Kuzey Carolina'daki yerel yönetimlerin 2012'de çıkan bir yasayla iklim değişikliğinin deniz seviyesinin yükselmesine yol açacağına ilişkin bilimsel modelleri dikkate almamaya başladığını hatırlatıyor. Şimdiyse Kuzey Carolina'daki can ve mal kaybının bu kadar yüksek olmasından, iş çevrelerinin çıkarlarına ve ekonomik büyümeye öncelik veren, iklim değişikliğinin etkilerini gözardı eden Güney ve Kuzey Carolina'daki Cumhuriyetçi Partili yöneticileri sorumlu tutuluyor. Gazete, Cumhuriyetçi Partili yöneticilerin politikaları nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin özellikle kıyı kesimlerinin riskli olmasına rağmen Amerika'nın en hızlı büyüyen bölgeleri haline geldiğini hatırlatıyor.
Wall Street Journal ise Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Pyongyang'da gerçekleştirdikleri üç güçlük zirvenin ikinci gününde alınan kritik kararlarla ilgili ayrıntılara yer veriyor. Gazete, Kuzey Kore lideri Kim'in Amerika'yla yapılan müzakerelerdeki tıkanıklığı gidermek ve Seul Hükümeti'yle ilişkileri rayında tutmak için cesur bir adım attığını ve füze deneme sahalarını bağımsız denetçilere açmayı kabul ettiğini bildiriyor. Habere göre Kim ve Moon, bir saat süren baş başa görüşmeden imzalı bir belgeyle çıktı ve Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma amacına bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti. Anlaşma uyarınca bağımsız denetçiler ve uzmanların Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sohae uydu fırlatma tesislerinin devre dışı bırakıldığına tanıklık etmesine izin verilecek. Anlaşmanın bir başka maddesi ise Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisini kalıcı olarak kapatmasıyla ilgili. Kuzey Kore, Amerika'nın Haziran'da imzalanan anlaşmanın gereklerine uyması şartıyla Yongbyon'u kapatma vaadinde bulundu. Ancak Kim ve Moon, yabancı denetçilere Yongbyon tesisine giriş izni verilmesi konusunu gündeme getirmedi. Gazete, Kuzey Kore'den gelen haberlerin Başkan Trump'ı da heyecanlandırdığını ve Trump'ın, diplomatik sürecin sağladığı iyimserlik ortamını memnunlukla karşıladığını yazıyor. Kim ve Moon ayrıca iki taraf arasındaki gerginlikleri gidermek için ortak bir askeri komisyon oluşturma ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için ortak teklif hazırlama kararı aldı.
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