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19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada din, vatan, mukaddesat, hak ve hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla şehadeti arzulayarak canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesi ile şereflenen tüm gazileri minnet, şükran ve hürmetle andığını belirtti.

Ali Erbaş, açıklamasında "Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Gaziler Günü

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