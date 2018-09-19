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19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Şırnak ve Silopi ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş: -"Şehitlerimiz ve gazilerimiz tüm milletimizin ve devletimizin baş tacıdır"

ŞIRNAK/MARDİN (AA) - Şırnak ve Silopi ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Bir otelde devam eden programda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 1071'den itibaren bu topraklarda hür bir şekilde yaşandığını ancak birlik ve beraberliği bozmak için uğraşanların olduğunu söyledi.

"Her seferinde aziz millet 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' prensibiyle saldırıları püskürttü, bütün dünyaya örnek bir mücadele ortaya koydu." diyen Aktaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi, bulunduğumuz bu bölgede devam eden PKK terörüne, bu ihanet şebekesine ve yine 15 Temmuz'da ki o hain darbe girişimine karşı askeriyle, polisiyle, güvenlik korucusuyla ve bütün halkımızla mücadelemizi veriyoruz. Kanımızı dökmüşüz, canımızı vermişiz. Şehit, gazi olmuşuz ama bu topraklara, bayrağımıza, beraberliğimize, kutsallarımıza namahrem eli değdirmedik, namusumuza sahip çıkmışız. Bu mücadeleler sırasında şehit verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz tüm milletimizin ve devletimizin baş tacıdır. Sizler bizlere o şehitlerin emanetisiniz. Sizin için ne yapsak azdır."

Aktaş, terör örgütlerinin bu ülkedeki birlik, beraberlik ve kardeşliği bozamayacağını dile getirdi.

Şırnak Şehit Aileleri ve Gaziler Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör de şehitlik ve gaziliğin önemine değindi.

Programa, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

- Silopi

Silopi Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren, gaziler olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler ışığında bu aziz vatanın bir karış toprağına zarar getirmemek için vatan ve millet sevgisiyle canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadele sırasında şehitlik mertebesine ulaşmış, gazilik unvanını hak kazanmış her neferini bu yüce millet, öz evladı gibi bağrına basmıştır." diyen Eren, bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilerin de bu anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

17. Zırhlı Tugay Komutanlığında devam eden programda şehit yakınları ve gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programların ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Işıktaş Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şubesini ziyaret etti.

- Mardin

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki tören İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Dinç'in de katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Şah Aydıner, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, kurum müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Dinç belediyedeki makamında şehit aileleri ve gaziler ile görüştü.

Gaziler gününün bir minnettarlığın ifadesi olduğunu dile getiren Dinç, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

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"19 Eylül Gaziler Günü" mardin şırnak

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