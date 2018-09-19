ŞIRNAK/MARDİN (AA) - Şırnak ve Silopi ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Bir otelde devam eden programda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 1071'den itibaren bu topraklarda hür bir şekilde yaşandığını ancak birlik ve beraberliği bozmak için uğraşanların olduğunu söyledi.

"Her seferinde aziz millet 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' prensibiyle saldırıları püskürttü, bütün dünyaya örnek bir mücadele ortaya koydu." diyen Aktaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi, bulunduğumuz bu bölgede devam eden PKK terörüne, bu ihanet şebekesine ve yine 15 Temmuz'da ki o hain darbe girişimine karşı askeriyle, polisiyle, güvenlik korucusuyla ve bütün halkımızla mücadelemizi veriyoruz. Kanımızı dökmüşüz, canımızı vermişiz. Şehit, gazi olmuşuz ama bu topraklara, bayrağımıza, beraberliğimize, kutsallarımıza namahrem eli değdirmedik, namusumuza sahip çıkmışız. Bu mücadeleler sırasında şehit verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz tüm milletimizin ve devletimizin baş tacıdır. Sizler bizlere o şehitlerin emanetisiniz. Sizin için ne yapsak azdır."