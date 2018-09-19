ERZİNCAN (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ağrı, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Erzurum'da törenler yapıldı. Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla Abide Meydanı'ndaki Atatürk anıtına valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Orduevinde gaziler onuruna verilen yemekle devam eden programda, Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, vatan için canını seve seve veren şehitler sayesinde ülkede huzur içerisinde yaşandığını dile getirerek "Sizlerin kahraman evlatları gibi şu anda da gerek sınırımızda gerek sınır ötesinde gerekse sınırımız içerisinde görev yapan tüm askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız ve diğer görev alan görevlilerimizi Rabb'im muhafaza etsin, ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

- Ardahan Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Ardahan'daki törende öğrenciler şiirler okudu. Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı korumasını bildiğini söyledi. Vatanı korumak için sonsuza dek mücadele verileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Göydemir, "Bugün ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen dış güçler ve kanlı terör örgütleri Türk insanının azmi karşısında yok olmaya mahkumdur." dedi. Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve gaziler katıldı. Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. - Tunceli Tunceli'de Valilik önünde düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, gaziler, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Sonel ve Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan programa, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edildi. Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü'nün vatanın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şubesi'ni ziyaret etti. - Erzincan Erzincan Belediyesi önünde Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, gaziler, askeri yetkililer, kamu kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, Türkiye'ye karşı 100 yıl önce işgal teşebbüsünde bulunan küresel güçlerin bugünde aynı senaryoyu terör örgütlerini kullanarak tekrar canlandırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek "Bilinmelidir ki ülkemize yönelik her türlü hain ve ihanet girişimi karşısında Türk milleti ve onun şanlı ordusu, güvenlik güçleri daha güçlü ve daha kararlıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine biz de bizden sonraki nesiller de hiçbir zaman müsaade etmeyecektir." diye konuştu.