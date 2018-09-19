HABER

19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan siz kahraman gazilerimiz, her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan siz kahraman gazilerimiz, her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız." dedi.

Uzunkaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları onuruna Ankara Polisevinde düzenlenen yemek programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Uzunkaya, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin tarih boyunca ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak bu uğurda nice şehitler ve gaziler verdiğini belirtti.

Uzunkaya, tarihten günümüze milletin esaret, ülkeyi de vesayet altına almaya çalışan tüm düşmanlara ve şer güçlerine karşı Çanakkale'de, Sakarya'da ve 15 Temmuz'da "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla vatanın bölünemeyeceğini ve bu asil millete asla diz çöktürülemeyeceğini tüm cihana gösterdiğini, geriye adını tarihe altın harflerle yazdıran şehitler ve gaziler bıraktığını söyledi.

Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin bağımsızlığı uğruna bedenlerine almış oldukları her bir yaranın, onların kahramanlıklarını simgeleyen kutsal nişaneleri olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Millet olarak, bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman gazilerimiz ve mübarek şehitlerimiz sayesinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızı hiç bir zaman unutmuyor, ama her birimiz de birer şehit ve gazi adayı olarak gelecek sıramızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelen her türlü tehdide karşı verdikleri mücadelede, gazilerden ilham aldıklarını, gazilerin milletin en değerli gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde, sizin bu kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır.

Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan siz kahraman gazilerimiz, her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız. Milletimiz sizlerin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Gaziler Günü Çeşme'de törenle kutlandı Gaziler Günü Çeşme'de törenle kutlandı 
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"19 Eylül Gaziler Günü" emniyet genel müdürü celal uzunkaya

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.