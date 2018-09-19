Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan siz kahraman gazilerimiz, her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız." dedi. Uzunkaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları onuruna Ankara Polisevinde düzenlenen yemek programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Uzunkaya, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin tarih boyunca ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak bu uğurda nice şehitler ve gaziler verdiğini belirtti. Uzunkaya, tarihten günümüze milletin esaret, ülkeyi de vesayet altına almaya çalışan tüm düşmanlara ve şer güçlerine karşı Çanakkale'de, Sakarya'da ve 15 Temmuz'da "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla vatanın bölünemeyeceğini ve bu asil millete asla diz çöktürülemeyeceğini tüm cihana gösterdiğini, geriye adını tarihe altın harflerle yazdıran şehitler ve gaziler bıraktığını söyledi.

Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin bağımsızlığı uğruna bedenlerine almış oldukları her bir yaranın, onların kahramanlıklarını simgeleyen kutsal nişaneleri olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Millet olarak, bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman gazilerimiz ve mübarek şehitlerimiz sayesinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızı hiç bir zaman unutmuyor, ama her birimiz de birer şehit ve gazi adayı olarak gelecek sıramızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Uzunkaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelen her türlü tehdide karşı verdikleri mücadelede, gazilerden ilham aldıklarını, gazilerin milletin en değerli gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sizler, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde, sizin bu kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır.