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19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da törenler düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da törenler düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Coşkun Adaber, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti.

Şiirlerin okunduğu törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Vali Demirtaş ve beraberindekiler çeşitli ziyaretlerde bulundu.

- Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu,

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, yaptığı konuşmada, şehitlerin nurlanmış, gazilerin ise onurlanmış asker olduklarını söyledi.

Gazilerin şehitlerle cumhuriyetin temel taşı olduğunu dile getiren Gülbeyaz, "Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz." dedi.

Törende bir öğrenci ve asker tarafından şiir okundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve gaziler, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye’de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü’nün Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının Gaz Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı büyük bir gün olduğunu belirtti.

Törenin ardından protokol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ziyaretlerinde bulundu.

- Hatay

Hatay'da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatan uğruna canlarını vermekten geri durmayan kahraman gazilerin örnek davranışlarının onur günü oluğunu söyledi.

Törene, Hatay Vali Yardımcıları Aydın Tetikoğlu ile Orhan Mardinli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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