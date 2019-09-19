19 Eylül Gaziler Günü

Atatürk Anıtı önündeki törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Ordu Şube Başkanı Şenel Şahin tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Seyyah Sağıroğlu, bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitler ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Seddar Yavuz, hem Gaziler Günü'nü hem de Atatürk'ün Ordu'yu şereflendirmesinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Aziz Türk milletinin, bu topraklarda hayat bulduğunu, can verdiğini ve en önemlisi de hakkı ve hukuku haykırdığını vurgulayan Yavuz, "Türk milleti, Balkanların ötelerine kadar zulüm gören herkesin gözyaşını silmiş ve İlahi Kelimetullah davasını yaymış, sahiplenmiş, kutlu seçilmiş bir millettir. Bu seçilmiş ve kutlu milletin en önemli özelliklerinden biri de seçilmiş şehitlerimiz ve seçilmiş gazilerimizdir." dedi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Öte yandan sıcak dolayısıyla tören sırasında baygınlık geçiren 4 öğrenciye, sağlık ekipleri ve öğretmenler müdahale etti.

- Giresun

Giresun'da ise Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 95. yıl dönümü töreni birlikte yapıldı.

Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Giresun Limanı'nda devam etti.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Harun Sarıfakıoğulları'na teslim edildi.