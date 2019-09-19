Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Sezer, yaptığı konuşmada, "Birçok yerde kahramanlık destanı yazan şehitlerimiz ve kahraman ordu mensuplarımızı şükranla anıyoruz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

DİYARBAKIR (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

Gaziliğin önemine dikkati çeken Turalı, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canını vatan için seve seve feda etmeyi göze almış, dünyanın dört bir köşesinde ve yavru vatan Kıbrıs ve iç güvenlik harekatında savaşarak gazilik onuruna erişen vefakar ve fedakar Türk askerinin, gazilerimizin bu mutlu günü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve gaziler katıldı.

- Elazığ

Elazığ'daki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, törende yaptığı konuşmada, bu topraklar için çok mücadele verildiğini belirtti.