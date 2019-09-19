Burada konuşan Baş, 1. Dünya Savaşı sonrası vatanı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşmanın, dört bir yandan yurdu işgal ettiğini söyledi.

Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Fahri Meral, Belediye Başkan Vekili İlknur Harani ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Behiç Baş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da törenler düzenlendi.

Düşmanın amacının Anadolu'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Emperyalist küresel düşman bu işgali kolaylaştırmak ve Sevr anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu içlerine sürdü. Anadolu'da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya'da, Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüşerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır."

Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.