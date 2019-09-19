SİİRT (AA) - Siirt, Batman ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Fuat Atik ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu Başkanı Nedim Ayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.

Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Haşmet Varna, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini, bu vesileyle bugünün Gaziler Günü olarak kutlandığını aktardı ve Türklerin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu söyledi.

Vali Atik ve beraberindekiler törenin ardından Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.