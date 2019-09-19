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19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Siirt, Batman ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler gerçekleştirildi

SİİRT (AA) - Siirt, Batman ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Fuat Atik ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu Başkanı Nedim Ayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.

Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Haşmet Varna, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini, bu vesileyle bugünün Gaziler Günü olarak kutlandığını aktardı ve Türklerin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu söyledi.

Vali Atik ve beraberindekiler törenin ardından Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, Baro Başkanı Nizam Dilek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Demir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı.

- Batman

Batman Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, askeri erkan, emniyet teşkilatı ve gaziler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Şahin ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

- Şırnak

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güngör yaptığı konuşmada, "Geçmişten bugüne kadar binlerce sivil savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiğiniz, köylerimizde dağlarımızda yaptığınız katliamlarınızın izleri hala izleri mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de Kürt insanların temsilciğine soyundunuz. Yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz ne Kürtsünüz ne de Müslümansınız, siz Kürtlerin düşmanısınız. Sizler hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Birilerin maşasından başka bir şey değilsiniz."

Program, bir otelde şehit ve gazi ailelerine verilen yemekle devam etti. Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin çok ulvi makamlar olduğunu söyledi.

Şırnak ve bütün ülke sınırlarında terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Şunu ifade ediyoruz ki aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, gözünüz arkada kalmasın. Siz canınızı vatan için feda ettiniz, şehit oldunuz, gazi oldunuz ama yalnız değilsiniz bu süreç devam ediyor ve size arkanızdan her an mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirecek nesiller geliyor. Yeni nesilden nöbetini sizlerden devralarak inşallah yoluna emin adımlarla devam ediyor." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

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Gaziler Günü Siirt

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