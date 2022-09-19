19 Eylül hava nasıl olacak? Sıcaklılar 10 derece birden düşecek! İşte 19-23 Eylül İstanbul'da hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ve 5 günlük haritalı hava tahmin raporu 19 Eylül 2022 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 19 Eylül hava nasıl olacak? 19-23 Eylül 2022 İstanbul'da hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Yalova'nın doğu, Bilecik'in kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

METEROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 GÜNLÜK YURT GENELİ HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU



