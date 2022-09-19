Her hafta iki defa gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Çekiliş, başlangıç saatinin ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 19 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

19 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



