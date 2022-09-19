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19 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

19.09.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İSKİ tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Öte yandan su kesintisi sebebiyle birçok vatandaş, "19 Eylül Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

19 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 19 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

19 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

19 Eylül 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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