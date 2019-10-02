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19 FETÖ şüphelisinden 10’u adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

19 FETÖ şüphelisinden 10’u adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahısların adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Bursa merkez olmak üzere Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan KOM ve TEM ekipleri, aralarında 1’i emekli, 5’i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişiden 9’u sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kalan 10 kişi ise, öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.

19 FETÖ şüphelisinden 10’u adliyeye sevk edildi

19 FETÖ şüphelisinden 10’u adliyeye sevk edildi

19 FETÖ şüphelisinden 10’u adliyeye sevk edildi

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