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19 FETÖ şüphelisinden 9’u adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında 6 polisin de bulunduğu 19 kişi Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında 6 polisin de bulunduğu 19 kişi Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri biten 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahısların adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Bursa merkez olmak üzere Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan KOM ve TEM ekipleri, aralarında 1’i emekli, 5’i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 19 şahıstan 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

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