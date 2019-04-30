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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler 19 günde 1919 kilometre yol yaparak Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor - Milli Mücadele'de önemli bir durak olan Havza ilçesine ulaşan bisikletçiler Havza Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varmayı planlıyor.

Samsun Valiliğince organize edilen "100. Yılda İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" Projesi kapsamında Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi bisikletçiler, kurtuluşa giden yolda önemli duraklardan olan Havza ilçesine ulaştı.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler Havza Belediyesini ziyaret etti.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında 1919 kilometre pedal çevirerek 17 Mayıs 2019'da Ankara’ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatırken geçtiği yolları bisikletle 19 günde kat edeceklerini belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Samsun İlkadım'dan başlayan yolculuğumuz Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Mecliste sona erecek. Yolculuğumuz esnasında, Gazi ve silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ve kullandıkları kongre binalarını ziyaret edecek, bağımsızlığımızın 100. yılında, istiklalimizin mimarlarını şükran ve minnetlerimizle anacağız. Bizler, bu anlamlı yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlı ve bir o kadar da gururluyuz. 100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşini bugün içinde taşıyan herkesin, heyecanımıza ve gururumuza ortak olacağını biliyoruz. Bu yüzden ayrıca derin bir kıvanç içindeyiz. Amacımız, Milli Mücadele’nin 100. yaş gününü kutlamanın yanı sıra, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için Milli Mücadele ruhu, tarih bilinci, milli değerlere bağlılık gibi konularda örnek teşkil etmektir."

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de bisikletçilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak sizlerin yanındayız ve destekçiniz. Malum Havza Cumhuriyet tarihinde öneme haiz bir ilçe. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunun bir nişanesi olarak Havza'ya ve Havzalılara Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanlığı forslarından birini hediye etmiştir." dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı, Özdemir'e ziyaretin anısına hediye takdim etti.

Bisikletçiler daha sonra Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği ve Havza Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti. Müze yetkililerinden bilgi alan bisikletçiler, daha sonra Amasya'ya yola çıktı.

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19 mayıs 1919 Atatürk bisiklet Havza Pedal Samsun

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