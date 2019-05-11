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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 bisikletçi, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı

SİVAS (AA) - Samsun Valiliği'nce organize edilen "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında ekolojik yaşam bisiklet derneği üyesi bisikletçiler, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı.

Proje kapsamında Samsun'dan yola çıkan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 bisikletçi, Zara'da mola verdi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve proje sorumlusu Tanju Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1919, Milli Mücadele'nin 100. yılı. Bizler de bisikletliler olarak Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle '19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz' sloganıyla Ata'mızın takip ettiği yolu pedallıyoruz. Yolculuğumuz Samsun İlk Adım'dan başladı. Şu an Zara'dayız. Buradan Sivas merkeze geçeceğiz, oradan Şarkışla, Kayseri, Nevşehir'den sonra Şereflikoçhisar, sonrasında Ankara eski TBMM'de olacağız." diye konuştu.

Günlük 110 kilometre yol pedalladıklarını aktaran Subaşı, "Genellikle saat 12.00'ye kadar yerel yönetimleri, muharip gazi derneklerini, kongre ve genelge binalarımızı ziyaret ediyoruz. Yol güzergahında gördüğümüz yerlerde duruyoruz. Sürüşlerimiz genelde akşam saat 11.00'e kadar sürebiliyor. Yağış ve rüzgarın durumuna göre değişiyor." dedi.

Açıklamanın ardından bisikletçiler, Sivas'a hareket etti.

Bisikletçilerin Sivas, Kayseri ve Nevşehir'in ardından Ankara'da eski TBMM'ye ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
19 günde 1919 kilometre Samsun Sivas Zara ilçesi

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