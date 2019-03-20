HABER

19 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 19 gündür ailesi tarafından aranan yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık arazide bulundu.Alınan bilgiye göre, Süleyman Bodur (89), 2 Mart tarihinde evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

Kahramanmaraş’ta 19 gündür ailesi tarafından aranan yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Bodur (89), 2 Mart tarihinde evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi. Olay sonrası ailesi yaşlı adamı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Onikişubat ilçesi Cancık mevkiinde bir kişi ormanlık alanda bir ceset gördü ve durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan kimlik tespiti sonucu cansız bedenin Bodur’a ait olduğu öğrenildi.
Yaşlı adamın cesedi ölüm nedeninin öğrenilmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Polis ve jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Iraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandıIraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandı
Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralıOrdu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.