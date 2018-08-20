HABER

19 gündür kayıp olan zinisel engelli bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi. Derik ilçesinin Cevizpınar mahallesinde anne-babası olmadığı için tek başına yaşayan kediseverliğiyle bilinen zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer'in kaybolması üzerine ailesi yakınlarının yaptığı çağrı üzerine yapılan haberlerden sonra bulundu. Ecer'in kaybolmasıyla ilgili haberlerin yayınlamasıyla Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis memuru, haberde gördüğü fotoğrafın Ecer olduğunu tespit etti. Polis mumuru kayıp Ecer'in Mersin'de yaşayan kardeşi Hambullah Ecer ile görüşerek, ağabeyinin bulunduğu haberini verdi. Haberi alması üzerine Mersin'den Diyarbakır'a gelen Ecer, Kayıp olduğundan bu yana her yeri aradık, bulamadık, umudumuzu kesmiştik. Mersin'deki evime dündüğümün ertesi günü Diyarbakır'da hastane bahçesinde bir polis memurunun fark etmesi ile bize telefon geldi. Müjdeli haberi verdi. Allah razı olsun. Ben çok sevindim. Bulunduğunu öğrenir, öğrenmez, Mersin'den hemen özel bir araç kiralayarak, eşim ve kızımla beraber Diyarbakır'a ağabeyimi almaya gittik. Kardeşimi görünce dünyalar benim oldu. Kardeşimin tedaviye ihtiyacı var. Kullanması gereken ilaçlarını, kaybolduğundan bu yana almamış. Mersin'de hastanede yatıracağım dedi.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Bodrum'un nüfusu tatilcilerle 2 milyona yaklaştıBodrum'un nüfusu tatilcilerle 2 milyona yaklaştı
Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajlarıKurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.