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19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 690 bin 209 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 962 bin 312 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 536 bin 604 lira 18 kuruş aktarıldı.

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19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

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