Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 19 Haziran 2020 Cuma günü okunacak olan hutbeyi yayımladı. Her cuma günü öğle namazından hemen önce okunacak cuma hutbesi için detaylar haberimizde.

19 Haziran 2020 Cuma Hutbesi Yayımlandı!



**HALİS NİYET VE SAMİMİYET

Muhterem Müslümanlar!



Yüce dinimiz İslam’da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulü halis niyet ve samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve amelin yalnızca Allah’a has kılınmasıdır. İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir olmasıdır.

Aziz Müminler!



Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi seyahatten ayıran niyettir. Mümin imanında samimidir. “Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik.

Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a kulluk et.” ilahi emrine canı gönülden uyar. Yalnızca Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım ister. Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar.