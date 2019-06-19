19 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, 2020 seçim kampanyasını Amerika'da seçimlerin en kıran kırana geçtiği eyaletlerin başında gelen Florida'da başlatan Başkan Trump'ın seçmen tabanına tanıdık temalarla seslendiğini yazıyor. Gazete, ard arda yapılan kamuoyu yoklamalarının Trump'a verilen kamuoyu desteğinin düşük olduğunu gösterdiğini, ancak Trump'ın bu oranı yükseltmek için taktik değiştirmek yerine en ateşli savunucularına daha çok odaklandığını yazıyor. Habere göre seçim kampanyasına Orlando'da başlayan Trump, kalabalığa, 2016'da başkan seçilmesinin, sürekli saldırı altında olan dev siyasi hareketin bir sonucu olduğunu anlattı. Başkanlığının odak noktası haline gelen konulara eğilen Trump, ”cadı avı” olarak tanımladığı Rusya soruşturması ve medya hakkındaki şikayetlerini yineledi. En sıkı destekçilerini coşturan konuların başında gelen göçmenliğe geniş yer ayıran Trump, sığınak kent uygulamasına, insan kaçakçılığına, kaçak göçe son vereceklerini söyledi. Gazeteye göre bazı siyaset uzmanları Trump'ın tartışma yaratan konuları tekrar tekrar gündeme getirmesinin ılımlı seçmenleri soğuttuğu, Demokratlar'ın eline ise koz verdiği uyarısında bulunuyor.

Washington Post bugün ayrıca Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın ailevi meseleleri öne sürerek önümüzdeki hafta görevi bırakacağını ve bakanlık koltuğuna oturması için gereken Senato onay sürecine katılmayacağını yazıyor. Gazete, Shanahan'ın Savunma Bakanlığı görevinden çekileceğini duyurmasıyla birlikte Pentagon'ın son altı ay içinde ikinci kez liderlik krizi geçirdiği yorumunda bulunuyor. Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Shanahan'ın ailesine daha çok zaman ayırmak için onay sürecinden çekildiğini açıklayan Trump, Savunma Bakan Vekilliği görevine 2017'den bu yana Kara Kuvvetleri Bakanı olan Mark Esper'ın getirildiğini bildirdi. Pentagon'un en büyük taşeron firmalarından Raytheon'un eski lobicilerinden olan Mark Esper, eski Başkan George W. Bush döneminde Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış bir isim. Pazartesi gününden itibaren savunma bakan vekilliği görevi devralacak olan Esper'ın Trump tarafından bakanlık için aday gösterilip gösterilmeyeceği belli değil. Öte yandan aralarında Washington Post'un da olduğu bazı medya kuruluşları dün sabahtan itibaren Patrick Shanahan'ın sancılı boşanma süreciyle ilgili ilk haberleri yayınlamış, hatta Shanahan ailesi içinde yaşanmış bazı şiddet olaylarının ayrıntıları gün yüzüne çıkmıştı.

New York Times ise Başkan Trump'ın Avrupa Merkez Bankası'nı Amerika'yla rekabette avantaj elde etmek için döviz kurunu düşük tutmakla suçladığını yazıyor. Habere göre Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi doğrudan hedef alan Trump, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları aşabilmesi için ek teşviklere ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump'ın bu sözleri üzerine euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Trump, bir dizi Twitter mesajıyla Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi euronun değerini kasten düşük tutmak ve Amerika karşısında Avrupa'nın haksız rekabet elde etmesini sağlamakla suçladı. Gazete, Trump'ın uluslararası ekonomi politikalarını giderek daha dar bir bakış açısıyla değerlendirdiği yorumunda bulunuyor. Buna göre Trump, başka ülkelerin ekonomiyle ilgili kararlarını hep Amerika'nın bundan nasıl etkileneceği üzerine değerlendiriyor. Trump ayrıca başka ülkelerin kendi ekonomilerini iyileştirmek için başlattıkları girişimleri Amerika'nın çıkarlarına ters düşecek hamleler olarak algılıyor. Başkan bir yandan da Amerikan Merkez Bankası'nı faizleri yükselterek Amerika'yı Çin, Avrupa ve başka ülkeler karşısında dezavantajlı duruma düşürmekle suçluyor. Gazeteye göre Trump, sürekli olarak ekonomiyi doların euro ve Çin para birimi yuan karşısındaki durumuyla değerlendirerek takıntılı ve saplantılı bir yaklaşım sergiliyor.