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19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

19.06.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Haziran koronavirüs tablosu araştırılıyor. Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Peki 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüse ilişkin bilgileri Sağlık Bakanlığı her gün paylaşıyor. Vaka sayısı, vefat sayısı, test ve ölüm sayısı koronavirüs tablosu sayesinde milyonların bilgisine sunuluyor. Geçtiğimiz gün açıklanan tabloda vaka sayısının 5 bin 575, ölüm sayısının ise 59 olduğu öğrenilmişti. Vatandaşlar bugünün (19 Haziran 2021) koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı. Peki 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? GÜNLÜK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

19 Haziran 2021 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.Tablo açıklandığında güncel veriler haberimizde yer alacaktır.

18 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

18 Haziran'da açıklanan koronavirüs tablosuna göre yapılan toplam test sayısı 224 bin 128 oldu. En çok merak edilen verilerden biri olan vaka sayısı ise 5 bin 575 olarak kaydedildi. Öte yandan hasta sayısı 497, vefat sayısı ise 59 oldu. İyileşen kişi sayısı 5 bin 427 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Bakan Koca geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de vurulan aşı sayısının milyonu aştığını ifade etmişti. Doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkenin Türkiye olduğunu açıklamalarına eklemişti.

An itibariyle Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyon 820 bin 249 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısının 26 milyon 485 bin 960 olduğu, 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 14 milyon 334 bin 289 olduğu kaydedildi.


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