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  4. 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

19.06.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu meraklıları gözlerini 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Şans Topu çekilişi 20.00 itibarıyla başlıyor. Peki 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar online ortamda ilan ediliyor. Peki 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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