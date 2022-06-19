Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar online ortamda ilan ediliyor. Peki 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



