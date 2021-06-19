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19 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

19.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ülkemizde meydana gelen depremlerin çoğu Akdeniz ve Ege Bölgesinde gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle deniz içerisinde meydana gelen depremler kıyı şeritinde yer alan ilçeleri de ekiliyor. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre 19 Haziran tarihinde büyüklüğü 2'yi geçen bir deprem kaydedilmedi. İşte son depremler listesi...

19 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde deprem konusunda en hızlı ve en doğru bilgilendirmeyi yapan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 19 Haziran Cumartesi gününe ait Aydın,Çanakkale, Manisa ve Akdeniz ve ege denizinde sarsıntılar meydana geldi. Ancak bu yaşanan depremlerin en şiddetlisi ise Akdeniz'de gerçekleşen oldu. İşte 19 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremlerin verileri...

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor. 19 Haziran Cumartesi tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi. Büyük çaplı bir deprem olmadı.

19 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Şiddeti 3'ü aşan deprem meydana gelmezken en şiddetli sayılabilecek deprem 2.1 şiddetinde Akdeniz'de sabah saatlerinde gerçekleşti.

19 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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