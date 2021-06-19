19 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde deprem konusunda en hızlı ve en doğru bilgilendirmeyi yapan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 19 Haziran Cumartesi gününe ait Aydın,Çanakkale, Manisa ve Akdeniz ve ege denizinde sarsıntılar meydana geldi. Ancak bu yaşanan depremlerin en şiddetlisi ise Akdeniz'de gerçekleşen oldu. İşte 19 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremlerin verileri...

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor. 19 Haziran Cumartesi tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi. Büyük çaplı bir deprem olmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Şiddeti 3'ü aşan deprem meydana gelmezken en şiddetli sayılabilecek deprem 2.1 şiddetinde Akdeniz'de sabah saatlerinde gerçekleşti.



