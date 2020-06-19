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  4. 19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 19:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 4 bin 905'e yükseldi. Yeni vaka sayısı bin 214 oldu. İşte 19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

19 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu.

BAKAN KOCA: İSTANBUL VE ANKARA'DA SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."

19haziran


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