19 ilde PKK/KCK'ya büyük darbe: 'GÜRZ-30' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Gürz operasyonlarının detaylarını paylaştı:

19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,

Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,

Terör örgütüne finans sağlamak,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,

Çok miktarda uyuşturucu madde ile

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır