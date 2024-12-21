HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 ilde PKK/KCK'ya büyük darbe: 'GÜRZ-30' operasyonu

19 ilde PKK/KCK'ya büyük darbe: 'GÜRZ-30' operasyonu

21.12.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma, 19 ilde düzenlenen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. 40 şüpheli yakalanırken çok sayıda mühimmat ve örgütsel materyal ele geçirildi.

19 ilde PKK/KCK'ya büyük darbe: 'GÜRZ-30' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Gürz operasyonlarının detaylarını paylaştı:

19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

fgj

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,
Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,
Terör örgütüne finans sağlamak,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

jyhjf

Operasyonlar sonucu:
Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,
Çok miktarda uyuşturucu madde ile
Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terör operasyonu
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: Saldırgan yakalandı, kimliği...

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: Saldırgan yakalandı, kimliği...

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.