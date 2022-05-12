19 İlin Valisi Değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan son kararnameyle 19 ilin valisi değişti.

Aralarında Güneydoğu’dan Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Van’ın da bulunduğu kentlere yeni valiler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de sabaha karşı yayınlanan kararnameyle, 9 ilin valisi "mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı.

Kararnameye göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman'a vali olarak atandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valiliğine, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valiliğine, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya Valiliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliğine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas Valiliğine, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliğine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak Valiliğine, Tokat Valisi Ozan Balcı ise Van Valiliğine atandı.

3 kayyum vali değişti

Atama kararları arasında Güneydoğu’dan Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Van valileri de bulunuyor. Diyarbakır, Batman ve Van valileri, görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının yerine kayyum olarak atanmıştı.

Atamalar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu oldu. Karaloğlu, Antalya Valisi iken 10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi ve aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak atandı.

Karaloğlu, kentte görev yaptığı dönemde belediyede çok sayıda Karadenizliyi görevlendirilmesi nedeniyle yerel basında sık sık eleştirildi.

Karaloğlu’nun kentte yabancı basın kuruluşları için çalışan gazetecilere yönelik sözleri de tartışma yaratmıştı. Karaloğlu son olarak Erbil Valisi Ümit Xoşnav’ın ziyareti ile gündeme gelmişti.

1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nı katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Xoşnav, Karaloğlu’nu ziyaret ederek, üzerinde “Kürdistan” yazan albümü hediye etmişti. Bu hediye kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Surların uzun yıllar sonra restore edilmesi de Karaloğlu’nun görev dönemine denk geldi.

Mülkiye Müfettişliğine atanan valilerden biri de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez oldu. Bilmez de birçok olayla gündeme geldi. Kenti Türkiye ve Dünya gündemine taşıyan düzensiz göç Bilmez’in döneminde de devam etti. Çoğu Afgan uyruklu binlerce kişinin sınırdan geçişleri, mültecilere yönelik operasyonlar kenti sık sık gündeme taşıdı. Kentte yıllardır süren etkinlik yasağı Bilmez’in görev yaptığı dönemde de sürdü. İki köylünün Van’ın Çatak ilçesinde operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddiası da yine Bilmez’in döneminde gündeme gelen olaylardandı. Valilik, köylülerin kayalıklardan düştüğünü açıklamıştı.



