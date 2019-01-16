19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı

İSTANBUL (AA) - İzocam, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın bu yıl 19'uncusunu düzenliyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya konu olacak şehir Milano olarak seçildi ve İzocam Öğrenci Yarışması'nın konusu #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması olarak belirlendi.

"Fikirden Projeye" formatıyla gerçekleşen yarışma, tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak.

İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının sürdürülebilir gelişimi ve geleceği için bir vizyon oluşturmaları, bölgesel şartları ve şehrin gelişimini hesaba katarak mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri bekleniyor. Yarışmanın ilk aşamasında katılımcılar, fikir projelerini ilgili web sitesine 6 Mart 2019’a kadar yükleyerek teslim edecek.