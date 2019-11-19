19 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump Yönetimi'nin dün yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukuk ihlali olarak kabul etmediğini bildirdiğini yazıyor. Gazete, Trump Yönetimi'nin bu açıklamayla kırk yıllık Amerikan politikasını tersine çevirdiğini ve Filistin topraklarının ilhakının önünde duran önemli bir engeli ortadan kaldırdığını kaydediyor. Habere göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı açıklama, Trump Yönetimi'nin, bu yıl girdiği seçimlerde Batı Şeria'nın ilhakı için baskı yapma vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya verdiği son hediye niteliğinde. Amerika geçmişte Yahudi yerleşim birimlerini yasadışı olarak kabul ediyor, Filistinlilerse bu toprakları gelecekte kurulacak bir Filistin devleti için talep ediyordu. İki devletli çözüm önerisi, gerek Birleşmiş Milletler ve Avrupa hükümetleri, gerekse Amerika'nın Ortadoğu'daki müttefikleri tarafından destekleniyordu. Ancak Başkan Trump, Amerika'nın İsrail-Filistin politikasını değiştirmekte ve Netanyahu'ya siyasi destek vermekte kararlı görünüyor. Netanyahu ise Amerika'nın Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin tavır değişikliğini övgüyle karşıladı ve kararın, ”Yahudiler'in Batı Şeria'da yabancı koloniciler olmadıkları şeklindeki tarihi gerçeği yansıttığını” kaydetti. Öte yandan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ın İsrail Parlamentosu'nda çoğunluğu toplamak için önünde bulunan süre, Çarşamba gecesi doluyor. Gantz bunu başaramaması durumunda yeni bir hükümet kurma fırsatını kaçıracak ve üçüncü tur seçimlerin önü açılmış olacak.

Washington Post ise Temsilciler Meclisi hukuk müşavirinin Washington'da dün federal temyiz mahkemesine, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'a yalan söyleyip söylemediğini araştırdıklarını bildirdiğini yazıyor. Habere göre Temsilciler Meclisi hukuk müşaviri Douglas Letter, mahkemede, Kongre'nin Mueller'ın Rusya soruşturmasına ait gizli büyük jüri belgelerinin acilen ibraz edilmesine ilişkin talebini iletti. Temsilciler Meclisi avukatları, duruşmada, Trump'ın Mueller soruşturması kapsamında verdiği yazılı ifadenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin yeni kaygıları ortaya koydu. Duruşma, Trump'ın yakın dostu Roger Stone'un Cuma günü Kongre'ye yalan söylemekten suçlu bulunmasını izledi. Gazete, Stone'un duruşması sırasında verilen ifadeler ve ortaya konulan kanıtların, Trump'ın Mueller'a verdiği yazılı yanıtların üzerine gölge düşürür nitelikte olduğunu kaydediyor. Temsilciler Meclisi hukuk müşaviri Douglas Letter, gelişmelerin çok hızlı yaşandığını, Başkan'ın görevde kalıp kalamayacağını belirlemek için yürütülen soruşturma açısından Trump'ın Mueller'a verdiği yanıtların doğru olup olmadığını anlamanın büyük önem taşıdığını kaydetti.