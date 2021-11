19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango TV (MP TV) On Numara çekiliş sonucu canlı izle!

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına, haberimizde yer alan Milli Piyango'nun resmi internet adresi linkinden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango TV (MP TV) On Numara çekiliş sonucu canlı izleme linki!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

19 Kasım On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. On Numara çekilişi 20.00'da gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına ulaşmak için Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.

ON NUMARA CANLI İZLE

On Numara çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayın.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.