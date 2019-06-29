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19 Kentteki STK'lardan 'Çözüm' Çağrısı

29.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki 19 kentten 305 sivil toplum kuruluşu ortak bir deklarasyon yayınlayarak, Kürt sorununun çözümü için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı. Deklarasyonda, tüm kesimlerin demokrasi talebiyle sesini yükseltmesi istendi

19 Kentteki STK'lardan 'Çözüm' Çağrısı

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki 19 kentten 305 sivil toplum kuruluşu ortak bir deklarasyon yayınlayarak, Kürt sorununun çözümü için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı. Deklarasyonda, tüm kesimlerin demokrasi talebiyle sesini yükseltmesi istendi.

Türkiye’de yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Diyarbakır’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyon düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısında STK’lar adına açıklama yapan Doğan Hatun, Kürt sorununun çözümü için yeni fırsatlar ortaya çıktığını söyledi. Fırsatların değerlendirilmesi çağrısı yapan Hatun, “Demokratik barışçıl çözüm için tarihi bir fırsat ile karşı karşıyayız. Ancak, son dönemlerde yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden askeri ve siyasi operasyonlar barış umutlarımıza gölge düşürmektedir. Bu politikalardan bir an önce vazgeçilmeli, insan haklarına saygı, bir arada yaşama iradesine saygının gereği olarak herkesin kolektif haklarının kullanabildiği demokratik yapı inşa edilmelidir. Sonuç alınmadığı bilinen yöntemlerden vazgeçilerek, Kürt sorunun muhatapları ile demokratik barışçıl yollardan çözümü için ortaya çıkan fırsatlar mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

İstanbul’daki seçimlerin demokratik talepleri yeniden gündeme getirdiğini vurgulayan Hatun, “Demokratik taleplerin tüm halkların talebi haline geldiğini son seçimler bir daha göstermiştir. Bu seçimlerde açığa çıkan toplumsal taleplerin demokratikleşme ile karşılanabileceğinin somut ifadesidir. Tüm kesimleri demokratikleşme taleplerini yükseltmeye ve ortak mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

Deklarasyona imza atan kurumların temsilcileri, beklentilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. DİSK Diyarbakır Şube Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, yeni bir sürecin başlaması gerektiğini savundu. Gürbüz, “Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri olarak, süreçlerin devam etmesi, görüşmelerin devam etmesi talebimiz var. Bunlar yürütürken toplumda kutuplaştırma olmadan yeni bir süreç olabilir. Yaşadığımız süreç demokratik bir sürece evirilebilir” şeklinde konuştu.

SES Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldızhan ise tüm bölgede savaşa karşı olduklarını ifade ederek, “Ortadoğu’da birilerinin iktidar olması için halklar feda ediliyor, toprak feda ediliyor. Başka devletlerin iktidar kavgası üzerine kadınların, çocukların halkların ölmesini kesinlikle kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin de Kürt sorunu için yeni çözüm sürecine ihtiyaç olduğunu savundu. Şahin, “Yeni bir çözüm süreci başlamak zorundadır. Bu toplumsal bir ihtiyaçtır. Yaşanan kaos beraberinde yeni bir çözüm süreci ile taçlandırılmadığı zaman, ister istemez başka kaosları beraberinde getirecek. Toplumun ihtiyacı olan bir süreçtir bunu örgütlenmesi için bütün toplumsal dinamiklerin rol alması gerekir” dedi.

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