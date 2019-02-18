'19 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası (2)

ÖLÜ KÖPEK SAYISI 19 OLDU

Ankara Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesinde zehir verilerek itlaf edildiği ileri sürülen köpek sayısı 19'a yükseldi. Hayvansever avukat Tuğba Gürsoy, çevrede yaşayanların geçen Cuma gecesi köpeklere zehir verildiğini söylediklerini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Ağızlarından kan gelmiş, şişmiş hayvanlar. Çevredekiler, ölen köpekleri kendilerinin toplayarak attıklarını söylediler. Aslında bunlar sahipsiz değil. Aşılı ve hepsi bizim köpeklerimiz. Mümkün olduğunca kısırlaştırdığımız köpekler. Burada ciddi bir katliam yapılmış. Şu anda buradaki hayvanlarımızın hiçbirisi yok. Bu işi yapan kişilerin cesetleri ortadan kaldırmış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'BELEDİYENİN BİZE DESTEK VERMESİ GEREKİYORDU'

Sivil toplum örgütleri dışında devlet kuruluşlarının kendilerine destek vermediğini söyleyen Gürsoy, "Belediye sadece ölen köpekleri toplamak için geldi. 'Belediye yaptı' demiyorum; ama kim yaptıysa bu katliamı belediyenin bize destek vermesi gerekiyordu. Sorumluların bulunması için kamera kayıtlarını aldık, savcılığa şikayetlerimizi yapacağız" diye konuştu.

