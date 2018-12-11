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19 madencinin öldüğü facianın üzerinden 9 yıl geçti; dava dosyası Yargıtay'da

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel firmaya ait kömür ocağında, 10 Aralık 2009'da meydana gelen ve 19 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasıyla ilgili dava dosyasının Yargıtay'da olduğu bildirildi.

19 madencinin öldüğü facianın üzerinden 9 yıl geçti; dava dosyası Yargıtay'da

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel firmaya ait kömür ocağında, 10 Aralık 2009'da meydana gelen ve 19 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasıyla ilgili dava dosyasının Yargıtay'da olduğu bildirildi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, Bükköy Madencilik'e ait kömür ocağında, 10 Aralık 2009'da meydana gelen grizu patlamasında 19 madenci hayatını kaybetti. Facianın ardından Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan (59) ile yönetim kurulu üyeleri Orhan Latif Ercan (45), Kasım Karataş (52), taşeron firmanın sahibi Fahrettin Şolpan (51), İşletme Müdürü Hayrettin Çelik (47) ve Ocak Şefi Bayram Erdoğan (55) hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan sanıklar daha sonraki duruşmalarda tahliye edildi.
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2011 yılında aldığı kararla, Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ve 2 yönetim kurulu üyesine 5'er yıl, taşeron firmanın sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiye de 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 2014 yılında bozdu. Yargıtay, bozma kararında, sanıkların 'kasten birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'tan yargılanmalarına hükmetti. Bozma ilamına göre, ölen her bir madenci için 22 yıl olmak üzere 6 sanık hakkında 418'er yıl hapis cezası istendi. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden görüşürken, ölen madencilerin ailelerinin avukatları, mahkemeye dilekçe vererek, taraflar arasında anlaşma sağlandığını, madenci yakınlarının tazminatlarını aldığını, bu nedenle şikayetten vazgeçildiğini bildirdi. Bunun üzerine yerel mahkeme ilk davada verdiği kararı yineleyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.
'İŞ CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'
Üzerinden 9 yıl geçen facia ile ilgili dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğu bildirildi. Maden faciasının yıl dönümü nedeniyle değerlendirme yapan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, "19 madenci işçimizin iş kazasına değil, iş cinayetine kurban edildiği gerçeği ile yüzleştik. Yargıtay anılan kazada ölümlerin taksirle değil, olası kasıt altında işlendiği gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozduğunda olayın apaçık bir iş cinayeti olduğu da açıkça ortaya çıkmış oldu" dedi.

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19 madencinin öldüğü facianın üzerinden 9 yıl geçti; dava dosyası Yargıtay'da19 madencinin öldüğü facianın üzerinden 9 yıl geçti; dava dosyası Yargıtay'da19 madencinin öldüğü facianın üzerinden 9 yıl geçti; dava dosyası Yargıtay'da

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