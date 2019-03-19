19 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıdan yalnızca 72 saat sonra Yeni Zelanda'da iktidarda olan koalisyon hükümetinin ülkedeki silah yasalarında köklü değişikliklere gitme kararı aldığını yazıyor. Gazete, çoğu avlanma amaçlı olmak üzere yaklaşık çeyrek milyon silah sahibinin olduğu Yeni Zelanda'da hükümetin saldırıdan hemen sonra harekete geçmesinin, sık sık toplu silahlı saldırılar yaşanmasına rağmen silah kontrolü yasalarının bir türlü sıkılaştırılamadığı Amerika'yla tam bir tezat oluşturduğu yorumunda bulunuyor. Yeni Zelanda hükümetinin silah yasalarında yapılacak değişiklikleri bir hafta içinde açıklaması bekleniyor. Habere göre Christchurch'teki saldırıya kadar birçokları, cinayet oranı son derece düşük olan Yeni Zelanda'da yarı otomatik silahların yaygın olduğundan haberdar bile değildi. Koalisyon ortaklarından merkez sağcı Ulusal Parti Genel Başkanı Simon Bridges, dün yaptığı açıklamada, silah yasalarında her türlü değişikliğe açık olduğunu, hatta taarruz tipi yarı otomatik silahların yasaklanmasının, atılacak doğru adım olacağını söyledi. Öte yandan kimi Yeni Zelandalılar'ın yasalar değişmeden bir an önce silah satın almak için harekete geçtiği, kimilerininse sahip oldukları silahları polise teslim ettikleri bildiriliyor.

Washington Post bugün ayrıca Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının bazı sosyal medya platformlarında canlı yayınlanmasının ve YouTube, Facebook ve Twitter gibi firmaların yapay zeka teknolojisini kullanarak görüntülerin yayılmasını otomatik olarak engelleme girişiminin başarısız olmasının yarattığı tartışmaları aktarıyor. Gazete, nefret ideolojisi besleyen kitlelerin tüyler ürpertici saldırı görüntülerini kontrolsuz bir şekilde yaymasının bir ”propaganda darbesi” olduğunu ve bu olayın, sosyal medya platformlarının iş modeline zarar vermeden nasıl daha güvenli hale getirilebileceği tartışmasını körüklediğini kaydediyor. Habere göre cami saldırılarına ilişkin görüntülerin hızla yayılması, gerek Washington gerekse Silikon Vadisi'nde, hükümet ve piyasa güçlerinin sosyal medyayı kontrol altına alamamış olmasının yarattığı kaygıları daha da güçlendirdi. İnsani Teknoloji Merkezi'nin kurucularından olan ve geçmişte Google'da tasarım etiği uzmanı olarak çalışan Tristan Harris, sosyal medyanın ”kontroldan çıkan dijital bir Frankenstein” olduğunu söylüyor. Habere göre Cuma günkü saldırının görüntülerinde örneğin renk tonlarında yapılan ufak değişiklikler, teknoloji firmalarının sakıncalı içerikleri engellemek için geliştirdiği yapay zeka sistemlerini aşmada başarı sağladı. Algoritmaların toplum üzerindeki etkileri üzerine yazdığı ”Matematiksel İmha Silahları” kitabıyla tanınan Cathy O'Neill, Yeni Zelanda'daki saldırı sonrasında İnternet'te yaşananların, büyük teknoloji firmalarının bu sorunu yapay zekayla çözebildikleri yalanını ifşa ettiğini kaydediyor.